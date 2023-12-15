Японско-британско-итальянскую организацию по разработке истребителей возглавит гражданин Японии

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Международную организацию по совместной разработке истребителя следующего поколения Японией, Великобританией и Италией возглавит гражданин Японии, как сообщили лидеры обороны трёх стран.

Министр обороны Японии Кихара Минору, министр обороны Великобритании Грант Шаппс и министр обороны Италии Гвидо Крозетто договорились на встрече в Токио о создании Международной правительственной организации Global Combat Air Programme. Организация под названием GIGO будет иметь штаб-квартиру в Великобритании.

Три министра также подтвердили, что главой совместного предприятия, которое будет создано позже для проекта развития, будет представитель Италии.

В настоящее время Япония, Великобритания и Италия имеют контракты с отечественными компаниями по этому проекту.

GIGO будет управлять этими контрактами и совместным предприятием единым образом, чтобы оптимизировать заказы на проектирование и производство. Она также будет отвечать за защиту конфиденциальной информации, связанной с разработкой и, в итоге, управлением экспортом самолета.

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