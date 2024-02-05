В Саппоро открывается Праздник снега, впервые после начала пандемии будет открыта зона с едой и напитками
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Саппоро, 4 февраля (Jiji Press). В Саппоро, столице префектуры Хоккайдо, самой северной японской префектуры, начался популярный ежегодный снежный фестиваль, на котором открыты зоны с едой и напитками после его отмены во время пандемии COVID-19.
На Снежном фестивале в Саппоро в этом году, который продлится до 11 февраля, представят в общей сложности 196 снежных и ледяных скульптур на трёх площадках.
Скульптуры на главном стадионе Одори включают скульптуры, посвященные «Золотому Камуй», популярной серии манги, действие которой происходит на Хоккайдо, а также скульптура «Эс Кон Филд Хоккайдо», местного стадиона профессиональной бейсбольной команды Hokkaido Nippon-Ham Fighters, открывшегося в марте 2023 года, и Синдзё Цуёси, менеджера Fighters.
Также на выставке представлена скульптура азиатского слона, родившегося в зоопарке Саппоро Маруяма в прошлом году, и фигура суперзвезды бейсбола высшей лиги Отани Сёхэя, который играл за Fighters до того, как начал свою карьеру в Соединённых Штатах.
В 2023 году Снежный фестиваль в Саппоро прошёл на физических площадках впервые за три года после приостановки, вызванной пандемией COVID-19, и привлёк около 1,75 миллиона посетителей. Однако из-за эпидемических мер тогда не работали места с едой и напитками.
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