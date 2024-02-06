Япония будет сотрудничать с Италией для успешного проведения саммита «Большой семёрки»

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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его итальянская коллега Джорджия Мелони подтвердили сотрудничество для успеха саммита «Большой семёрки», который пройдет в Италии в июне.

Мелони, которая встречалась с Кисидой в Токио, позже заявила в совместном заявлении для прессы, что основные вопросы, которые будут обсуждаться на саммите G7, будут включать поддержание международного порядка в свете ситуации в Украине, а также искусственный интеллект.

Кисида и Мелони приветствовали прогресс в совместной разработке истребителя следующего поколения Японией, Италией и Великобританией.

Учитывая, что ударная группа итальянских авианосцев планирует совершить свой первый заход в порт Японии в этом году, два лидера договорились углублять сотрудничество в области безопасности.

Кисида заявил в заявлении для прессы, что хочет работать ради мира и стабильности во всём мире вместе с Италией, назвав эту европейскую страну стратегическим партнером Японии.

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