На Токио и многие другие районы обрушился снег

Новости

Токио, 5 февраля (Jiji Press). Система низкого давления переместилась на восток вдоль южного побережья главного японского острова Хонсю, вызвав снегопад во многих районах, включая густонаселённые 23 специальных района Токио.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильном снегопаде для 23 районов и большей части региона Канто-Косин, включая столицу Японии, призывая к осторожности в отношении перебоев в транспорте, замёрзших дорог и лавин до утра 6 февраля.

Сильный снегопад прошёл в горных районах Канто-Косин на востоке и в центральной части Японии, в префектурах Гифу и Сидзуока в центральной Японии и в префектуре Фукусима на северо-востоке страны.

Japan Airlines и All Nippon Airways отменили 67 рейсов и 37 рейсов соответственно, в основном в токийском аэропорту Ханэда.

Компания East Japan Railway Co. (JR East) приостановила движение некоторых экспрессов на линии Тюо, а сверхскоростные поезда синкансэн были задержаны на линии Токайдо синкансэн компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме