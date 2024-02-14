Район Тиёда в Токио использует мешки для мусора с травами для борьбы с крысами
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Токио, 11 февраля (Jiji Press). В прошлом месяце один из районов Токио на экспериментальной основе начал беспрецедентный проект по борьбе с крысами, используя мешки для мусора с запахом трав.
В последние годы район Тиёда столкнулся с растущей проблемой крыс: в 2019-2022 финансовых годах он получал около 200 жалоб от жителей в год, тогда как в 2018 году таких жалоб поступило около 50.
Увеличение может быть связано с тем, что «некоторые рестораны не утилизируют пищевые отходы должным образом, а также с уменьшением количества естественных врагов, таких как вороны и кошки», – сказал представитель отделения. Ожидается, что в 2023 финансовом году, который заканчивается в следующем месяце, количество жалоб превысит 400.
В центре города возле станции JR Канда удалось в некоторой степени сократить количество крыс в период с прошлого лета по осень благодаря строгим правилам вывоза мусора и усиленной уборке.
Чтобы предотвратить повторный рост популяции крыс, администрация района объединилась с группой компаний по вывозу мусора и запустила модельный проект по использованию мешков для мусора с запахом трав, которые, как говорят, не любят крысы. Мешки ароматизируют ароматами различных трав, таких как мята.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]