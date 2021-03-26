Культурная фелинология в Японии: история кошек и легенды о них в разных уголках страны

История японских кошек, любимых животных императоров

Ивадзаки Эйдзи говорит, что в доме его родителей жили кошки, и с момента его рождения они постоянно были рядом. В университете он изучал питание кошек и заинтересовался историей одомашнивания кошек. Широко бытовало мнение, что домашние кошки появились около 4000 лет назад в Древнем Египте, где они считались священными животными.

Ивадзаки поясняет, что в 2004 году сообщали о находке костей котёнка возрастом около 9500 лет на острове Кипр, которые нашли в погребении вместе с человеческими костями на стоянке Силлюрокамбос. Таким образом, сейчас предполагают, что домашняя кошка появилась ещё до времён Древнего Египта.

Он рассказывает, что в Японии предками нынешних домашних кошек считались кошки, завезённые с континента по Шелковому пути в периоды Нара (710-794) и Хэйан (794-1192). Их брали на борт кораблей, чтобы защитить буддийские писания от крыс. Однако в 2011 году на раскопках поселения Караками периода Яёй на острове Икидзима в префектуре Нагасаки были найдены костные остатки, которые могут считаться самой старой находкой домашней кошки в Японии. Похоже, что около 2000 лет назад здесь уже были домашние кошки. Ивадзаки предполагает, что чёрные, двухцветные и трёхцветные японские кошки с характерными особенностями – короткими ушами, коротким или изогнутым хвостом – могут генетически несколько отличаться от кошек, распространённых на западе. После исследования и уточнения генетических характеристик он хотел бы зарегистрировать японскую кошку ванэко как особую породу.

В период Хэйан кошек было ещё немного, это было драгоценное домашнее животное, пользовавшееся большой любовью императоров и аристократов.

Он говорит: «Императорский дом Японии – самая старая династия в мире, и в то же время можно сказать, что она имеет самую долгую историю общения с кошками. Существует глубокая связь между императорами и кошками. Из официальных документов можно назвать дневник императора Уда, правившего в 887-931 годах, в котором он подробно писал о кошках. Описание чёрного кота, подаренного ему в 17 лет отцом, императором Коко, показывает, насколько этот кот был для него важен. Император Итидзё, правивший в 980-1011 годах, также был известен своей любовью к кошкам; в “Записках у изголовья” мы видим – очарование кошками доходило до того, что им присваивали придворный ранг».

Ивадзаки изучил историю японских кошек, о которых нашлось немного официальных записей, и заинтересовался фольклором о кошках, что привело к погружению в этнографические исследования.

Легенды о кошачьей благодарности и кошках-оборотнях

Ивадзаки впервые посетил исторические места, связанные с кошками, после получения степени доктора в области ветеринарии. Изучив данные в Интернете и путеводителях, на протяжении недели он посещал святилища и храмы, связанные с легендами о кошках. С тех пор он посетил 100 мест по всей стране.

При изучении очень старых источников его поразило обилие мест, где существовали такие легенды. Поскольку информация в Интернете зачастую изобилует неточностями, он стал проводить собственные изыскания, чтобы оставить следующим поколениям правдивую информацию. Он говорит: «Особенно много преданий о кошках в префектуре Ниигата, известной тем, что там находится самое большое количество святилищ в Японии. Возможно, это связано и с тем, что кошки истребляли мышей в важнейшем рисоводческом регионе Японии. Например, святилище Намбу в городе Нагаока известно своим божеством Нэкомата-гонгэн. Это святилище, где у входа вас встречает каменная статуя кошки, собирало немало почитателей в ту пору, когда процветало шелководство, как место почитания божества, которое защищает шелкопрядов и рис от грызунов».





Подобный фольклор можно найти по всей стране, но есть истории, которые часто можно услышать в определённых местах.

Ивадзаки рассказывает, что в регионе Тохоку частый фольклорный сюжет – «кошка-прихожанка» (нэко данка). Священник бедного буддийского храма держал кошку, а потом она пропала. Явившись ему во сне, она сказала, что в богатом доме неподалёку проходят похороны, и она собирается там пошалить. Кошка научила его заклинанию, прочитав которое он сможет остановить злые происки. Такие «мистические способности» монаха принесли ему славу, а храму – процветание.

В префектуре Нагано ходит много легенд о «китайских кошках» каранэко, самая известная распространена в районе святилища Каранэко в городе Нагано. Чтобы избавиться от крысы-оборотня, у соседей позаимствовали «китайскую кошку». В ходе смертельной схватки с огромной крысой кошка тоже увеличилась в размерах.

Старуха-оборотень Ясабуро и кошка-оборотень Нэкомата

Один из знаменитых призраков-ёкай в префектуре Ниигата – старуха Ясабуроба. Это старуха, выглядящая как кошка-призрак и поедающая людей. Ивадзаки говорит, что вообще в Тохоку, чтобы призвать детей к порядку, им издавна говорили: «Будешь ночью шуметь – придёт снежная женщина Юки-онна и заберёт тебя», но в Ниигате вместо Юки-онна беспокойного ребёнка похищает Ясабуроба.

Старуха Ясабуро, согласно легенде, была матерью главного кузнеца при святилище Ияхико на севере Ниигаты, и превратилась в злого духа от досады, когда на празднике по случаю возведения новой постройки он проиграл в состязании плотнику. История с другим происхождением, но сближающая эту старуху с кошкой-оборотнем – это легенда о божестве Мётаратэн, которое почитается в храме Хокоин неподалёку. Предание гласит, что на острове Садо жила старуха, которая любила кошек, она вместе с ними развлекалась, валяясь в песке, и превратилась в кошку-призрака, после чего полетела к горе Яхико. Местный житель попытался её убить, но она его покалечила, и люди стали почитать её как божество Мётаратэн (используя первым иероглифом в имени божество иероглиф «кошка»). Легенда не имеет официального статуса, в Хокоин Ивадзаки пояснили, что божество Мётаратэн в этом храме не связано с кошками.

Есть и легенды, зафиксированные в официальных документах. Ивадзаки говорит, что есть записи о том, что якобы в 3 году Тэнхо (1683) в деревне Наканомата префектуры Ниигата местный силач Усики Ёсидзюро истребил кошку-оборотня нэкомата, говорится, что труп измерили, и он был размером с телёнка, а меч, которым убили оборотня, хранится в музее.





Ивадзаки говорит, что эта история, возможно, связана с легендой о нэкомата, которая появлялась недалеко от горы Фудзи.

«Это легенда о горе Нэкомата возле ущелья Куробэ в префектуре Тояма. Кошка-оборотень нэкомата, разгневавшая божество Фудзи-гонгэн и изгнанная с горы Фудзи, поселилась на этой горе и принялась бесчинствовать, в том числе поедала людей. Охотники хотели её истребить и окружили гору, но она вдруг пропала. Возможно, она бежала в Ниигату, где в Наканомата съела человека и в конце концов была убита Ёсидзюро. В ходе исследований открываются связи между историями, которые рассказывают в разных районах. Я пока ещё расследую эту историю, разгадка тайны приносит настоящее удовольствие».