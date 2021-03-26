Культурная фелинология в Японии: история кошек и легенды о них в разных уголках страны

Культурная фелинология в Японии: история кошек и легенды о них в разных уголках страныОбщество Культура
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История японских кошек, любимых животных императоров
Ивадзаки Эйдзи говорит, что в доме его родителей жили кошки, и с момента его рождения они постоянно были рядом. В университете он изучал питание кошек и заинтересовался историей одомашнивания кошек. Широко бытовало мнение, что домашние кошки появились около 4000 лет назад в Древнем Египте, где они считались священными животными.
Ивадзаки поясняет, что в 2004 году сообщали о находке костей котёнка возрастом около 9500 лет на острове Кипр, которые нашли в погребении вместе с человеческими костями на стоянке Силлюрокамбос. Таким образом, сейчас предполагают, что домашняя кошка появилась ещё до времён Древнего Египта.
Он рассказывает, что в Японии предками нынешних домашних кошек считались кошки, завезённые с континента по Шелковому пути в периоды Нара (710-794) и Хэйан (794-1192). Их брали на борт кораблей, чтобы защитить буддийские писания от крыс. Однако в 2011 году на раскопках поселения Караками периода Яёй на острове Икидзима в префектуре Нагасаки были найдены костные остатки, которые могут считаться самой старой находкой домашней кошки в Японии. Похоже, что около 2000 лет назад здесь уже были домашние кошки. Ивадзаки предполагает, что чёрные, двухцветные и трёхцветные японские кошки с характерными особенностями – короткими ушами, коротким или изогнутым хвостом – могут генетически несколько отличаться от кошек, распространённых на западе. После исследования и уточнения генетических характеристик он хотел бы зарегистрировать японскую кошку ванэко как особую породу.
В период Хэйан кошек было ещё немного, это было драгоценное домашнее животное, пользовавшееся большой любовью императоров и аристократов.
Он говорит: «Императорский дом Японии – самая старая династия в мире, и в то же время можно сказать, что она имеет самую долгую историю общения с кошками. Существует глубокая связь между императорами и кошками. Из официальных документов можно назвать дневник императора Уда, правившего в 887-931 годах, в котором он подробно писал о кошках. Описание чёрного кота, подаренного ему в 17 лет отцом, императором Коко, показывает, насколько этот кот был для него важен. Император Итидзё, правивший в 980-1011 годах, также был известен своей любовью к кошкам; в “Записках у изголовья” мы видим – очарование кошками доходило до того, что им присваивали придворный ранг».
Ивадзаки изучил историю японских кошек, о которых нашлось немного официальных записей, и заинтересовался фольклором о кошках, что привело к погружению в этнографические исследования.
Легенды о кошачьей благодарности и кошках-оборотнях
Ивадзаки впервые посетил исторические места, связанные с кошками, после получения степени доктора в области ветеринарии. Изучив данные в Интернете и путеводителях, на протяжении недели он посещал святилища и храмы, связанные с легендами о кошках. С тех пор он посетил 100 мест по всей стране.
При изучении очень старых источников его поразило обилие мест, где существовали такие легенды. Поскольку информация в Интернете зачастую изобилует неточностями, он стал проводить собственные изыскания, чтобы оставить следующим поколениям правдивую информацию. Он говорит: «Особенно много преданий о кошках в префектуре Ниигата, известной тем, что там находится самое большое количество святилищ в Японии. Возможно, это связано и с тем, что кошки истребляли мышей в важнейшем рисоводческом регионе Японии. Например, святилище Намбу в городе Нагаока известно своим божеством Нэкомата-гонгэн. Это святилище, где у входа вас встречает каменная статуя кошки, собирало немало почитателей в ту пору, когда процветало шелководство, как место почитания божества, которое защищает шелкопрядов и рис от грызунов».
Подобный фольклор можно найти по всей стране, но есть истории, которые часто можно услышать в определённых местах.
Ивадзаки рассказывает, что в регионе Тохоку частый фольклорный сюжет – «кошка-прихожанка» (нэко данка). Священник бедного буддийского храма держал кошку, а потом она пропала. Явившись ему во сне, она сказала, что в богатом доме неподалёку проходят похороны, и она собирается там пошалить. Кошка научила его заклинанию, прочитав которое он сможет остановить злые происки. Такие «мистические способности» монаха принесли ему славу, а храму – процветание.
В префектуре Нагано ходит много легенд о «китайских кошках» каранэко, самая известная распространена в районе святилища Каранэко в городе Нагано. Чтобы избавиться от крысы-оборотня, у соседей позаимствовали «китайскую кошку». В ходе смертельной схватки с огромной крысой кошка тоже увеличилась в размерах.
Старуха-оборотень Ясабуро и кошка-оборотень Нэкомата
Один из знаменитых призраков-ёкай в префектуре Ниигата – старуха Ясабуроба. Это старуха, выглядящая как кошка-призрак и поедающая людей. Ивадзаки говорит, что вообще в Тохоку, чтобы призвать детей к порядку, им издавна говорили: «Будешь ночью шуметь – придёт снежная женщина Юки-онна и заберёт тебя», но в Ниигате вместо Юки-онна беспокойного ребёнка похищает Ясабуроба.
Старуха Ясабуро, согласно легенде, была матерью главного кузнеца при святилище Ияхико на севере Ниигаты, и превратилась в злого духа от досады, когда на празднике по случаю возведения новой постройки он проиграл в состязании плотнику. История с другим происхождением, но сближающая эту старуху с кошкой-оборотнем – это легенда о божестве Мётаратэн, которое почитается в храме Хокоин неподалёку. Предание гласит, что на острове Садо жила старуха, которая любила кошек, она вместе с ними развлекалась, валяясь в песке, и превратилась в кошку-призрака, после чего полетела к горе Яхико. Местный житель попытался её убить, но она его покалечила, и люди стали почитать её как божество Мётаратэн (используя первым иероглифом в имени божество иероглиф «кошка»). Легенда не имеет официального статуса, в Хокоин Ивадзаки пояснили, что божество Мётаратэн в этом храме не связано с кошками.
Есть и легенды, зафиксированные в официальных документах. Ивадзаки говорит, что есть записи о том, что якобы в 3 году Тэнхо (1683) в деревне Наканомата префектуры Ниигата местный силач Усики Ёсидзюро истребил кошку-оборотня нэкомата, говорится, что труп измерили, и он был размером с телёнка, а меч, которым убили оборотня, хранится в музее.
Ивадзаки говорит, что эта история, возможно, связана с легендой о нэкомата, которая появлялась недалеко от горы Фудзи.
«Это легенда о горе Нэкомата возле ущелья Куробэ в префектуре Тояма. Кошка-оборотень нэкомата, разгневавшая божество Фудзи-гонгэн и изгнанная с горы Фудзи, поселилась на этой горе и принялась бесчинствовать, в том числе поедала людей. Охотники хотели её истребить и окружили гору, но она вдруг пропала. Возможно, она бежала в Ниигату, где в Наканомата съела человека и в конце концов была убита Ёсидзюро. В ходе исследований открываются связи между историями, которые рассказывают в разных районах. Я пока ещё расследую эту историю, разгадка тайны приносит настоящее удовольствие».
Кошки-оборотни и благодарные кошки в период Эдо
Были истории о кошках, отплачивающих хозяину за доброту, но больше историй о кошках-оборотнях типа нэкомата, нападающих на людей. Образ кошки-оборотня особенно широко был известен в период Эдо. Ивадзаки говорит, что это можно объяснить с позиции диетологии. Кошке нужно примерно 10 мышей в день, она требует много белка и очень уязвима к голоданию. Когда она испытывает сильный голод, то ест любое мясо. Возможно, образ кошки-оборотня сформировался под влиянием испуга, когда в период Эдо в условиях недостатка белковой пищи люди замечали изголодавшихся кошек, объедающих человеческие трупы. Кроме того, кошки изначально плотоядны и плохо переваривают углеводы, такие как в рисе, и в период Эдо кого-то мог испугать вид кошки, стоящей на задних лапах у фонаря-андон и поедающей оттуда рыбий жир, чтобы восполнить недостаток калорий».
В период Эдо бывали и времена, когда кошка становилась особенно ценным животным. По словам Ивадзаки, кошками торговали как животными, защищающими от грызунов в шелководческих районах, и есть записи о сделках, когда кошку продавали за 5 рё – при том, что лошадь стоила 1 рё.
В период Эдо стали популярны фигурки «зазывающих кошек» манэкинэко с поднятой передней лапой, как бы приглашающих покупателей и приносящих удачу в бизнесе. Есть разные теории их происхождения.
Храм Готокудзи в токийском районе Сэтагая знаменит своими манэкинэко. Когда-то это был бедный храм, который назвался Котокуин. Рассказывают, что когда Ии Наотака, важный вассал сёгуна начала периода Эдо, возвращался с соколиной охоты, кошка, которую держал священник, поманила его в храм, и сразу же разразилась сильная гроза. Наотака, который спасся от непогоды и смог послушать проповедь священника, был очень рад этому случаю, и храм с тех пор стал процветать как место упокоения рода Ии. В настоящее время рядом с павильоном Сёфукудэн есть место, куда приносят в дар манэкинэко, и там их огромное количество.
Святилище Имадо в токийском районе Тайто, где молятся о встрече хорошего партнёра для отношений и брака, также известно как святилище манэкинэко. Перед Павильоном поклонения сидят огромные «зазывающие кошки». Это святилище не претендует на роль места рождения манэкинэко, зато здесь появилась особая местная керамика имадояки, а фигурки кошек марусимэнэко из местных мастерских, популярные в конце периода Эдо, с большой вероятностью стали прототипом нынешних манэкинэко.
Существует также теория о связи «зазывающей кошки» с любимой кошкой куртизанки высшего ранга ойран Усугумо-таю в квартале развлечений Ёсивара – кошка якобы с риском для жизни спасла хозяйку от огромной змеи. Ивадзаки отмечает фольклорные связи между куртизанками и кошками, существует несколько историй о том, как кошка, очень любимая хозяйкой, отплачивает ей добром за благодеяния.
Манэкинэко часто изображены с красными ошейниками. Ещё в «Записках у изголовья» отмечено, что на кошке красиво смотрится красный шнурок с белой биркой. На «изображениях красавиц» бидзинга периода Эдо женщины часто показаны с котом с красным ошейником в подражание Санномия, одной из героинь «Повести о Гэндзи», и до сих пор манэкинэко носят такие ошейники. В период Хэйан кошки были драгоценными животными, которых могла держать только придворная знать, и их привязывали на шнурок, чтобы они не сбежали, а в период Эдо любители кошек тоже держали своих любимцев на привязи.
Исчезающие легенды
Похоже, что обычай держать кошек на привязи сложился ещё до XVI века. Это заметно, например, из «Указа о содержании кошек на свободном выгуле» управления охраны порядка (сёсидай) в Киото 1602 года. С развитием города грызуны становились всё большей проблемой, и этот указ издали в качестве меры борьбы с ними, однако кошек любили как популярных и дорогих домашних животных, и многие владельцы, опасаясь кражи, по-прежнему привязывали своих любимцев. На свободный выгул кошек отправили уже после «Указа о милосердии к живым существам» 1685 года, изданного пятым сёгуном Токугава Цунаёси. Указ запрещал держать собак и кошек на привязи.
Сейчас, однако, кошек в основном содержат в помещении. Ивадзаки говорит, что благодаря этому у животных нет риска инфекций или дорожно-транспортных происшествий и увеличивается продолжительность жизни, однако это не говорит о том, что кошки счастливы. Они подвержены мочекаменной болезни и идиопатическому циститу, а недавние исследования показывают, что одной из причин является стресс. Растёт число кошек с ожирением. Согласно исследованию, проведённому, когда он участвовал в создании кошачьей версии ИМТ (индекса массы тела), около половины японских кошек имели избыточный вес. В условиях коронавируса растёт число людей, которые хотят развлечься, заведя домашнее животное, цены на кошек стремительно растут, как в период Эдо, и ситуация вызывает у Ивадзаки неоднозначные ощущения.
Ивадзаки хочет, чтобы нынешние кошки жили счастливо, и одновременно стремится сохранить японский фольклор о кошках. Он говорит, что из-за войны и стихийных бедствий многие документы утеряны, и количество живых носителей фольклора сокращается. Он стремится к распространению информации о японских кошках за рубежом и хотел бы издать английский перевод книги «По следам японских кошек», в которой он в основном рассматривает токийский фольклор о кошках. Ему также хотелось бы суммировать весь фольклор изо всех 47 префектур страны, и надеется, что его усилия по сбору легенд о кошках смогут помочь также и в восстановлении интереса к храмам и святилищам, которые в условиях эпидемии коронавируса терпят ущерб.
Фотография к заголовку: В святилище Намбу, также известном как Нэкомата-гонгэн, в городе Нагаока, префектура Ниигата, вас встречает каменная статуя кошки
Фотографии автора (за исключением фотографии НПО «Фан-клуб Камиэтиго Ямадзато»).
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