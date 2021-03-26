Культурная фелинология в Японии: история кошек и легенды о них в разных уголках страны

Общество Культура

Ивадзаки Эйдзи – ветеринарный врач, который любит кошек и изучает о них легенды, сохранившиеся в разных уголках Японии. Он написал книгу «По следам японских кошек», в которой описал святилища и храмы в Токио, связанные с легендами о кошках, а также рассказал о нашедших отражение в японском фольклоре глубоких отношениях между японцами и кошками.

Ивадзаки Эйдзи IWAZAKI Eiji

Доктор ветеринарных наук. Родился в префектуре Гумма в 1983 году. Работает в отделе развития и планирования компании «Нихон пэтто фудо», производящей корм для домашних животных. Поступив на работу в компании, он дважды учился за границей на факультете зоотехники Университета Иллинойса и получил докторскую степень после работы в качестве аспиранта-исследователя в Университете ветеринарии и наук о жизни Ниппон. Специализируется на питании кошек. Информацией о кошках в различных регионах он делится через Twitter-аккаунт 和猫研究所. Автор книги «По следам японских кошек» (Ванэко-но асиато, «Мидори Сёбо», 2020).

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История японских кошек, любимых животных императоров

Ивадзаки Эйдзи говорит, что в доме его родителей жили кошки, и с момента его рождения они постоянно были рядом. В университете он изучал питание кошек и заинтересовался историей одомашнивания кошек. Широко бытовало мнение, что домашние кошки появились около 4000 лет назад в Древнем Египте, где они считались священными животными.

Ивадзаки поясняет, что в 2004 году сообщали о находке костей котёнка возрастом около 9500 лет на острове Кипр, которые нашли в погребении вместе с человеческими костями на стоянке Силлюрокамбос. Таким образом, сейчас предполагают, что домашняя кошка появилась ещё до времён Древнего Египта.

Он рассказывает, что в Японии предками нынешних домашних кошек считались кошки, завезённые с континента по Шелковому пути в периоды Нара (710-794) и Хэйан (794-1192). Их брали на борт кораблей, чтобы защитить буддийские писания от крыс. Однако в 2011 году на раскопках поселения Караками периода Яёй на острове Икидзима в префектуре Нагасаки были найдены костные остатки, которые могут считаться самой старой находкой домашней кошки в Японии. Похоже, что около 2000 лет назад здесь уже были домашние кошки. Ивадзаки предполагает, что чёрные, двухцветные и трёхцветные японские кошки с характерными особенностями – короткими ушами, коротким или изогнутым хвостом – могут генетически несколько отличаться от кошек, распространённых на западе. После исследования и уточнения генетических характеристик он хотел бы зарегистрировать японскую кошку ванэко как особую породу.

В период Хэйан кошек было ещё немного, это было драгоценное домашнее животное, пользовавшееся большой любовью императоров и аристократов.

Он говорит: «Императорский дом Японии – самая старая династия в мире, и в то же время можно сказать, что она имеет самую долгую историю общения с кошками. Существует глубокая связь между императорами и кошками. Из официальных документов можно назвать дневник императора Уда, правившего в 887-931 годах, в котором он подробно писал о кошках. Описание чёрного кота, подаренного ему в 17 лет отцом, императором Коко, показывает, насколько этот кот был для него важен. Император Итидзё, правивший в 980-1011 годах, также был известен своей любовью к кошкам; в “Записках у изголовья” мы видим – очарование кошками доходило до того, что им присваивали придворный ранг».

Ивадзаки изучил историю японских кошек, о которых нашлось немного официальных записей, и заинтересовался фольклором о кошках, что привело к погружению в этнографические исследования.　

Легенды о кошачьей благодарности и кошках-оборотнях

Ивадзаки впервые посетил исторические места, связанные с кошками, после получения степени доктора в области ветеринарии. Изучив данные в Интернете и путеводителях, на протяжении недели он посещал святилища и храмы, связанные с легендами о кошках. С тех пор он посетил 100 мест по всей стране.

При изучении очень старых источников его поразило обилие мест, где существовали такие легенды. Поскольку информация в Интернете зачастую изобилует неточностями, он стал проводить собственные изыскания, чтобы оставить следующим поколениям правдивую информацию. Он говорит: «Особенно много преданий о кошках в префектуре Ниигата, известной тем, что там находится самое большое количество святилищ в Японии. Возможно, это связано и с тем, что кошки истребляли мышей в важнейшем рисоводческом регионе Японии. Например, святилище Намбу в городе Нагаока известно своим божеством Нэкомата-гонгэн. Это святилище, где у входа вас встречает каменная статуя кошки, собирало немало почитателей в ту пору, когда процветало шелководство, как место почитания божества, которое защищает шелкопрядов и рис от грызунов».

Храм Намбу (город Нагаока, префектура Ниигата)
Храм Намбу (город Нагаока, префектура Ниигата)

Подобный фольклор можно найти по всей стране, но есть истории, которые часто можно услышать в определённых местах.

Ивадзаки рассказывает, что в регионе Тохоку частый фольклорный сюжет – «кошка-прихожанка» (нэко данка). Священник бедного буддийского храма держал кошку, а потом она пропала. Явившись ему во сне, она сказала, что в богатом доме неподалёку проходят похороны, и она собирается там пошалить. Кошка научила его заклинанию, прочитав которое он сможет остановить злые происки. Такие «мистические способности» монаха принесли ему славу, а храму – процветание.

В префектуре Нагано ходит много легенд о «китайских кошках» каранэко, самая известная распространена в районе святилища Каранэко в городе Нагано. Чтобы избавиться от крысы-оборотня, у соседей позаимствовали «китайскую кошку». В ходе смертельной схватки с огромной крысой кошка тоже увеличилась в размерах.

Старуха-оборотень Ясабуро и кошка-оборотень Нэкомата

Один из знаменитых призраков-ёкай в префектуре Ниигата – старуха Ясабуроба. Это старуха, выглядящая как кошка-призрак и поедающая людей. Ивадзаки говорит, что вообще в Тохоку, чтобы призвать детей к порядку, им издавна говорили: «Будешь ночью шуметь – придёт снежная женщина Юки-онна и заберёт тебя», но в Ниигате вместо Юки-онна беспокойного ребёнка похищает Ясабуроба.

Старуха Ясабуро, согласно легенде, была матерью главного кузнеца при святилище Ияхико на севере Ниигаты, и превратилась в злого духа от досады, когда на празднике по случаю возведения новой постройки он проиграл в состязании плотнику. История с другим происхождением, но сближающая эту старуху с кошкой-оборотнем – это легенда о божестве Мётаратэн, которое почитается в храме Хокоин неподалёку. Предание гласит, что на острове Садо жила старуха, которая любила кошек, она вместе с ними развлекалась, валяясь в песке, и превратилась в кошку-призрака, после чего полетела к горе Яхико. Местный житель попытался её убить, но она его покалечила, и люди стали почитать её как божество Мётаратэн (используя первым иероглифом в имени божество иероглиф «кошка»). Легенда не имеет официального статуса, в Хокоин Ивадзаки пояснили, что божество Мётаратэн в этом храме не связано с кошками.

Есть и легенды, зафиксированные в официальных документах. Ивадзаки говорит, что есть записи о том, что якобы в 3 году Тэнхо (1683) в деревне Наканомата префектуры Ниигата местный силач Усики Ёсидзюро истребил кошку-оборотня нэкомата, говорится, что труп измерили, и он был размером с телёнка, а меч, которым убили оборотня, хранится в музее.

В мае 2012 года истребление кошки-оборотня нэкомата в период Эдо воспроизвели на весеннем празднике в деревне Наканомата, г. Дзёэцу, преф. Ниигата. С тех пор представление проводилось уже несколько раз (предоставлено НПО «Фан-клуб Камиэтиго Ямадзато»)
В мае 2012 года истребление кошки-оборотня нэкомата в период Эдо воспроизвели на весеннем празднике в деревне Наканомата, г. Дзёэцу, преф. Ниигата. С тех пор представление проводилось уже несколько раз (предоставлено НПО «Фан-клуб Камиэтиго Ямадзато»)

Ивадзаки говорит, что эта история, возможно, связана с легендой о нэкомата, которая появлялась недалеко от горы Фудзи.

«Это легенда о горе Нэкомата возле ущелья Куробэ в префектуре Тояма. Кошка-оборотень нэкомата, разгневавшая божество Фудзи-гонгэн и изгнанная с горы Фудзи, поселилась на этой горе и принялась бесчинствовать, в том числе поедала людей. Охотники хотели её истребить и окружили гору, но она вдруг пропала. Возможно, она бежала в Ниигату, где в Наканомата съела человека и в конце концов была убита Ёсидзюро. В ходе исследований открываются связи между историями, которые рассказывают в разных районах. Я пока ещё расследую эту историю, разгадка тайны приносит настоящее удовольствие».

Кошки-оборотни и благодарные кошки в период Эдо

Бумажный амулет с изображением кошки, такие амулеты раздавали в святилище Бандай в префектуре Фукусима во времена, когда процветало шелководство. В настоящее время гравюрные доски и отпечатанные амулеты хранятся в музее Бандайсан Энитидзи
Бумажный амулет с изображением кошки, такие амулеты раздавали в святилище Бандай в префектуре Фукусима во времена, когда процветало шелководство. В настоящее время гравюрные доски и отпечатанные амулеты хранятся в музее Бандайсан Энитидзи

Были истории о кошках, отплачивающих хозяину за доброту, но больше историй о кошках-оборотнях типа нэкомата, нападающих на людей. Образ кошки-оборотня особенно широко был известен в период Эдо. Ивадзаки говорит, что это можно объяснить с позиции диетологии. Кошке нужно примерно 10 мышей в день, она требует много белка и очень уязвима к голоданию. Когда она испытывает сильный голод, то ест любое мясо. Возможно, образ кошки-оборотня сформировался под влиянием испуга, когда в период Эдо в условиях недостатка белковой пищи люди замечали изголодавшихся кошек, объедающих человеческие трупы. Кроме того, кошки изначально плотоядны и плохо переваривают углеводы, такие как в рисе, и в период Эдо кого-то мог испугать вид кошки, стоящей на задних лапах у фонаря-андон и поедающей оттуда рыбий жир, чтобы восполнить недостаток калорий».

В период Эдо бывали и времена, когда кошка становилась особенно ценным животным. По словам Ивадзаки, кошками торговали как животными, защищающими от грызунов в шелководческих районах, и есть записи о сделках, когда кошку продавали за 5 рё – при том, что лошадь стоила 1 рё.

В период Эдо стали популярны фигурки «зазывающих кошек» манэкинэко с поднятой передней лапой, как бы приглашающих покупателей и приносящих удачу в бизнесе. Есть разные теории их происхождения.

Обложка книги автора статьи, на которой изображены кошки манэкинэко из храма Готокудзи
Обложка книги автора статьи, на которой изображены кошки манэкинэко из храма Готокудзи

Храм Готокудзи в токийском районе Сэтагая знаменит своими манэкинэко. Когда-то это был бедный храм, который назвался Котокуин. Рассказывают, что когда Ии Наотака, важный вассал сёгуна начала периода Эдо, возвращался с соколиной охоты, кошка, которую держал священник, поманила его в храм, и сразу же разразилась сильная гроза. Наотака, который спасся от непогоды и смог послушать проповедь священника, был очень рад этому случаю, и храм с тех пор стал процветать как место упокоения рода Ии. В настоящее время рядом с павильоном Сёфукудэн есть место, куда приносят в дар манэкинэко, и там их огромное количество.

Святилище Имадо в токийском районе Тайто, где молятся о встрече хорошего партнёра для отношений и брака, также известно как святилище манэкинэко. Перед Павильоном поклонения сидят огромные «зазывающие кошки». Это святилище не претендует на роль места рождения манэкинэко, зато здесь появилась особая местная керамика имадояки, а фигурки кошек марусимэнэко из местных мастерских, популярные в конце периода Эдо, с большой вероятностью стали прототипом нынешних манэкинэко.

Огромные манэкинэко святилища Имадо (слева) и марусимэнэко (справа)
Огромные манэкинэко святилища Имадо (слева) и марусимэнэко (справа)

Существует также теория о связи «зазывающей кошки» с любимой кошкой куртизанки высшего ранга ойран Усугумо-таю в квартале развлечений Ёсивара – кошка якобы с риском для жизни спасла хозяйку от огромной змеи. Ивадзаки отмечает фольклорные связи между куртизанками и кошками, существует несколько историй о том, как кошка, очень любимая хозяйкой, отплачивает ей добром за благодеяния.

Манэкинэко часто изображены с красными ошейниками. Ещё в «Записках у изголовья» отмечено, что на кошке красиво смотрится красный шнурок с белой биркой. На «изображениях красавиц» бидзинга периода Эдо женщины часто показаны с котом с красным ошейником в подражание Санномия, одной из героинь «Повести о Гэндзи», и до сих пор манэкинэко носят такие ошейники. В период Хэйан кошки были драгоценными животными, которых могла держать только придворная знать, и их привязывали на шнурок, чтобы они не сбежали, а в период Эдо любители кошек тоже держали своих любимцев на привязи.

Исчезающие легенды

Похоже, что обычай держать кошек на привязи сложился ещё до XVI века. Это заметно, например, из «Указа о содержании кошек на свободном выгуле» управления охраны порядка (сёсидай) в Киото 1602 года. С развитием города грызуны становились всё большей проблемой, и этот указ издали в качестве меры борьбы с ними, однако кошек любили как популярных и дорогих домашних животных, и многие владельцы, опасаясь кражи, по-прежнему привязывали своих любимцев. На свободный выгул кошек отправили уже после «Указа о милосердии к живым существам» 1685 года, изданного пятым сёгуном Токугава Цунаёси. Указ запрещал держать собак и кошек на привязи.

Сейчас, однако, кошек в основном содержат в помещении. Ивадзаки говорит, что благодаря этому у животных нет риска инфекций или дорожно-транспортных происшествий и увеличивается продолжительность жизни, однако это не говорит о том, что кошки счастливы. Они подвержены мочекаменной болезни и идиопатическому циститу, а недавние исследования показывают, что одной из причин является стресс. Растёт число кошек с ожирением. Согласно исследованию, проведённому, когда он участвовал в создании кошачьей версии ИМТ (индекса массы тела), около половины японских кошек имели избыточный вес. В условиях коронавируса растёт число людей, которые хотят развлечься, заведя домашнее животное, цены на кошек стремительно растут, как в период Эдо, и ситуация вызывает у Ивадзаки неоднозначные ощущения.

Ивадзаки хочет, чтобы нынешние кошки жили счастливо, и одновременно стремится сохранить японский фольклор о кошках. Он говорит, что из-за войны и стихийных бедствий многие документы утеряны, и количество живых носителей фольклора сокращается. Он стремится к распространению информации о японских кошках за рубежом и хотел бы издать английский перевод книги «По следам японских кошек», в которой он в основном рассматривает токийский фольклор о кошках. Ему также хотелось бы суммировать весь фольклор изо всех 47 префектур страны, и надеется, что его усилия по сбору легенд о кошках смогут помочь также и в восстановлении интереса к храмам и святилищам, которые в условиях эпидемии коронавируса терпят ущерб.

Фотография к заголовку: В святилище Намбу, также известном как Нэкомата-гонгэн, в городе Нагаока, префектура Ниигата, вас встречает каменная статуя кошки

Фотографии автора (за исключением фотографии НПО «Фан-клуб Камиэтиго Ямадзато»).

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