Украинский бренд разделяет любовь к шоколаду с жителями Японии

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Львов, Украина, 14 февраля (Jiji Press). Украинский шоколадный бренд предлагает свою продукцию в Японии для обмена подарками в День святого Валентина, 14 февраля, и в Белый день, 14 марта, в надежде поделиться своей любовью к шоколаду с жителями Японии.

Украину называют «житницей Европы», поскольку она является крупной сельскохозяйственной страной, но одной из менее известных местных жемчужин этой восточноевропейской страны является шоколад.

Шоколад был завезен в западноукраинский город Львов, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в начале XIX века. Площадь Рынок в самом центре города теперь заполнена частными шоколадными магазинами и кафе. Среди них – главный магазин одного из самых популярных шоколадных брендов Украины «Львовский шоколад ручной работы».

Наталья Дубова, соосновательница «Львовского шоколада ручной работы», была глубоко впечатлена шоколадом из Нидерландов, который знакомый подарил ей на память, и она начала изучать шоколад самостоятельно.

В 2009 году Дубова арендовала помещение в кафе, чтобы продавать свои шоколадные конфеты, которые разлетелись с прилавков. Позже в том же году она открыла магазин.

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