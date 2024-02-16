Сестра лидера Северной Кореи заявила о возможности визита Кисиды в Пхеньян

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Сеул, 15 февраля (Jiji Press). Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Кисида Фумио может быть приглашён в Пхеньян, если Токио не сделает проблему похищения Северной Кореей японских граждан камнем преткновения, мешающим улучшению связей, как сообщили северокорейские государственные СМИ.

Если Япония примет политическое решение открыть новый путь налаживания отношений с Северной Кореей посредством своего вежливого поведения и заслуживающих доверия действий, «обе страны смогут вместе открыть новое будущее», заявила Ким Ё Чжон в своем заявлении, согласно государственному центральному информационному агентству Северной Кореи.

Она высоко оценила недавние парламентские заявления Кисиды о том, что ему необходимо действовать самостоятельно, чтобы построить личные отношения с Ким Чен Ыном и попытаться провести встречу на высшем уровне с северокорейским лидером.

«Думаю, не было бы причин не оценивать его недавнюю речь как положительную, если бы она была вызвана его реальным намерением смело освободиться от оков прошлого и продвигать северокорейско-японские отношения», – сказала младшая Ким, используя аббревиатуру официального названия Северной Кореи – Корейская Народно-Демократическая Республика.

Если Япония «не сделает камнем преткновения уже решённый вопрос о похищениях на пути дальнейшего налаживания двусторонних отношений, у двух стран не будет причин не сближаться, и может наступить день визита премьер-министра в Пхеньян», сказала она.

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