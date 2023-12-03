17 японских граждан, официально признанных похищенными Северной Кореей

17 японских граждан, официально признанных похищенными Северной КореейПолитика Общество
В докладе ООН за 2014 год сделан вывод, что Северная Корея, вероятно, похитила по меньшей мере 100 японских граждан в 1970-х и 1980-х годах, но только семнадцать из них были официально признаны японским правительством как похищенные.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Правительство Японии официально признало 12 случаев похищения Северной Кореей японских граждан, в ходе которых было похищено 17 человек. Говорят, что это лишь верхушка айсберга. В итоговом отчёте 2014 года Комиссии по расследованию, созданной Советом ООН по правам человека для расследования ситуации с правами человека в Северной Корее, указывается, что «возможно, по крайней мере 100 японцев были похищены Северной Кореей».
Похищенные граждане Японии, официально признанные таковыми правительством Японии (символом «*» отмечены вернувшиеся в Японию)
1. Кумэ Ютака
- Похищен 19 сентября 1977 года в возрасте 52 лет.
- Пропал недалеко от побережья Усицу, префектура Исикава. Его местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает, что он въехал в страну.
2. Мацумото Кёко
- Похищена 21 октября 1977 года в возрасте 29 лет.
- Пропала по дороге на урок вязания возле своего дома. Местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает её въезд в страну.
3. Ёкота Мэгуми
- Похищена 15 ноября 1977 года в возрасте 13 лет.
- Пропала по дороге домой из школы в Ниигате, префектура Ниигата. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она покончила жизнь самоубийством.
4. Танака Минору
- Похищен примерно в июне 1978 года, в возрасте 28 лет.
- Исчез после того, как покинул Японию и отправился в Европу. Местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает его въезд в страну.
5. Тагути Яэко
- Похищена примерно в июне 1978 года в возрасте 22 лет.
- Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.
6. Тимура Ясуси*
- Похищен 7 июля 1978 года в возрасте 23 лет.
- Исчез после того, как сказал, что собирается на свидание с Хамамото Фукиэ. Вернулся в Японию в октябре 2002 года.
7. Тимура Фукиэ (урождённая Хамамото) *
- Похищена 7 июля 1978 года в возрасте 23 лет.
- Исчезла после того, как сказала, что собирается на свидание с Тимурой Ясуси. Вернулась в Японию в октябре 2002 года.
8. Хасуикэ Каору *
- Похищен 31 июля 1978 года в возрасте 20 лет.
- Исчез после того, как вышел из дома, сказав, что ушёл ненадолго и скоро вернётся. Вернулся в Японию в октябре 2002 года.
9. Хасуикэ Юкико (урождённая Окудо) *
- Похищена 31 июля 1978 года в возрасте 22 лет.
- Пропала, выйдя из дома. Вернулась в Японию в октябре 2002 года.
10. Итикава Сюити
- Похищен 12 августа 1978 года в возрасте 23 лет.
- Исчез после того, как сказал, что собирается посмотреть закат на пляже. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он умер от сердечного приступа во время купания в море.
11. Масумото Румико
- Похищена 12 августа 1978 года в возрасте 24 лет.
- Исчезла после того, как сказала, что собирается посмотреть закат на пляже. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она умерла от сердечного приступа.
12. Сога Хитоми *
- Похищена 12 августа 1978 года в возрасте 19 лет.
- Исчезла после того, как вышла из дома, сказав, что пошла за покупками со своей матерью Миёси. Вернулась в Японию в октябре 2002 года.
13. Сога Миёси
- Похищена 12 августа 1978 года в возрасте 46 лет.
- Исчезла после того, как вышла из дома, сказав, что пошла за покупками со своей дочерью Хитоми. Местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает её въезд в страну.
14. Исиока Тоору
- Похищен примерно в мае 1980 года в возрасте 22 лет.
- Пропал без вести в Европе. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он погиб в результате газовой аварии.
15. Мацуки Каору
- Похищен примерно в мае 1980 года, в возрасте 26 лет.
- Пропал без вести в Европе. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
16. Хара Тадааки
- Похищен в середине июня 1980 года в возрасте 43 лет.
- Пропал без вести в префектуре Миядзаки. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он умер от цирроза печени.
17. Аримото Кэйко
- Похищена примерно в июле 1983 года в возрасте 23 лет.
- Пропала без вести в Европе. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она погибла в результате газовой аварии.
Фотография к заголовку: 12 человек, признанных японским правительством похищенными и до сих пор не вернувшихся в Японию (Кёдо цусин)
Статьи по теме
- Комитет ООН осуждает нарушения прав человека в Северной Корее
- На митинге в Токио потребовали скорейшего возвращения японцев, похищенных Северной Кореей
- Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий
- 40 лет спустя после похищений: родственники похищенных Северной Кореей японцев не скрывают беспокойства
- Семьи похищенных японцев надеются на саммит руководителей США и Северной Кореи
- Жертвы похищений считают, что от Японии и США требуются согласованные действия
- 90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею
- Президент США Джо Байден пообещал решить проблему похищенных Северной Кореей японцев
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее