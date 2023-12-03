17 японских граждан, официально признанных похищенными Северной Кореей

В докладе ООН за 2014 год сделан вывод, что Северная Корея, вероятно, похитила по меньшей мере 100 японских граждан в 1970-х и 1980-х годах, но только семнадцать из них были официально признаны японским правительством как похищенные.

Правительство Японии официально признало 12 случаев похищения Северной Кореей японских граждан, в ходе которых было похищено 17 человек. Говорят, что это лишь верхушка айсберга. В итоговом отчёте 2014 года Комиссии по расследованию, созданной Советом ООН по правам человека для расследования ситуации с правами человека в Северной Корее, указывается, что «возможно, по крайней мере 100 японцев были похищены Северной Кореей».

Похищенные граждане Японии, официально признанные таковыми правительством Японии (символом «*» отмечены вернувшиеся в Японию)

1. Кумэ Ютака

Похищен 19 сентября 1977 года в возрасте 52 лет.

Пропал недалеко от побережья Усицу, префектура Исикава. Его местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает, что он въехал в страну.

2. Мацумото Кёко

Похищена 21 октября 1977 года в возрасте 29 лет.

Пропала по дороге на урок вязания возле своего дома. Местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает её въезд в страну.

3. Ёкота Мэгуми

Похищена 15 ноября 1977 года в возрасте 13 лет.

Пропала по дороге домой из школы в Ниигате, префектура Ниигата. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она покончила жизнь самоубийством.

4. Танака Минору

Похищен примерно в июне 1978 года, в возрасте 28 лет.

Исчез после того, как покинул Японию и отправился в Европу. Местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает его въезд в страну.

5. Тагути Яэко

Похищена примерно в июне 1978 года в возрасте 22 лет.

Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

6. Тимура Ясуси*

Похищен 7 июля 1978 года в возрасте 23 лет.

Исчез после того, как сказал, что собирается на свидание с Хамамото Фукиэ. Вернулся в Японию в октябре 2002 года.

7. Тимура Фукиэ (урождённая Хамамото) *

Похищена 7 июля 1978 года в возрасте 23 лет.

Исчезла после того, как сказала, что собирается на свидание с Тимурой Ясуси. Вернулась в Японию в октябре 2002 года.

8. Хасуикэ Каору *

Похищен 31 июля 1978 года в возрасте 20 лет.

Исчез после того, как вышел из дома, сказав, что ушёл ненадолго и скоро вернётся. Вернулся в Японию в октябре 2002 года.

9. Хасуикэ Юкико (урождённая Окудо) *

Похищена 31 июля 1978 года в возрасте 22 лет.

Пропала, выйдя из дома. Вернулась в Японию в октябре 2002 года.

10. Итикава Сюити

Похищен 12 августа 1978 года в возрасте 23 лет.

Исчез после того, как сказал, что собирается посмотреть закат на пляже. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он умер от сердечного приступа во время купания в море.

11. Масумото Румико

Похищена 12 августа 1978 года в возрасте 24 лет.

Исчезла после того, как сказала, что собирается посмотреть закат на пляже. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она умерла от сердечного приступа.

12. Сога Хитоми *

Похищена 12 августа 1978 года в возрасте 19 лет.

Исчезла после того, как вышла из дома, сказав, что пошла за покупками со своей матерью Миёси. Вернулась в Японию в октябре 2002 года.

13. Сога Миёси

Похищена 12 августа 1978 года в возрасте 46 лет.

Исчезла после того, как вышла из дома, сказав, что пошла за покупками со своей дочерью Хитоми. Местонахождение неизвестно. Северная Корея отрицает её въезд в страну.

14. Исиока Тоору

Похищен примерно в мае 1980 года в возрасте 22 лет.

Пропал без вести в Европе. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он погиб в результате газовой аварии.

15. Мацуки Каору

Похищен примерно в мае 1980 года, в возрасте 26 лет.

Пропал без вести в Европе. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

16. Хара Тадааки

Похищен в середине июня 1980 года в возрасте 43 лет.

Пропал без вести в префектуре Миядзаки. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что он умер от цирроза печени.

17. Аримото Кэйко

Похищена примерно в июле 1983 года в возрасте 23 лет.

Пропала без вести в Европе. Местонахождение неизвестно. Северная Корея утверждает, что она погибла в результате газовой аварии.

Фотография к заголовку: 12 человек, признанных японским правительством похищенными и до сих пор не вернувшихся в Японию (Кёдо цусин)

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