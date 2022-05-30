На митинге в Токио потребовали скорейшего возвращения японцев, похищенных Северной Кореей

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Токио (Jiji Press) - Во время массового митинга, состоявшегося в Токио 30 мая, прозвучали призывы как можно скорее вернуть домой граждан Японии, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад. Участники подчеркнули, что прошло уже слишком много времени и семьи жертв стареют.

«Мы хотим, чтобы похищенные смогли воссоединиться со своими семьями в Японии, пока их родители еще здоровы», - сказал на митинге Ёкота Такуя, 53-летний глава объединения семей, чьи родственники были похищены. Его старшая сестра Мэгуми была похищена северокорейскими спецслужбами в 1977 году в возрасте 13 лет.

Ёкота упомянул катастрофическую ситуацию с распространением в Северной Корее коронавируса нового типа, и заявил, что власти КНДР озабочены разработкой ядерного оружия и пусками баллистических ракет, в то время как северокорейская медицина находится в упадке, из-за чего как граждане этой страны, так и жертвы похищений страдают еще больше.

«Мы искренне сожалеем, что многие жертвы похищений продолжают оставаться в Северной Корее», - сказал премьер-министр Японии Кисида Фумио на митинге, в котором приняли участие семьи похищенных, их сторонники и члены парламента Японии, всего около 800 человек.

«Проблема похищенных японцев остается одной из приоритетных задач для кабинета Кисиды», - сказал он.

全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会であいさつする家族会代表の横田拓也さん（中央）。右は岸田文雄首相＝２９日午後、東京都千代田区

全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会のミニシンポで、発言する横田めぐみさんの母早紀江さん（中央）。右は田口八重子さんの長男飯塚耕一郎さん＝２９日午後、東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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похищенные / похищения японцев права человека Северная Корея / КНДР Jiji Press