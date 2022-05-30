На митинге в Токио потребовали скорейшего возвращения японцев, похищенных Северной Кореей
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Токио (Jiji Press) - Во время массового митинга, состоявшегося в Токио 30 мая, прозвучали призывы как можно скорее вернуть домой граждан Японии, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад. Участники подчеркнули, что прошло уже слишком много времени и семьи жертв стареют.
«Мы хотим, чтобы похищенные смогли воссоединиться со своими семьями в Японии, пока их родители еще здоровы», - сказал на митинге Ёкота Такуя, 53-летний глава объединения семей, чьи родственники были похищены. Его старшая сестра Мэгуми была похищена северокорейскими спецслужбами в 1977 году в возрасте 13 лет.
Ёкота упомянул катастрофическую ситуацию с распространением в Северной Корее коронавируса нового типа, и заявил, что власти КНДР озабочены разработкой ядерного оружия и пусками баллистических ракет, в то время как северокорейская медицина находится в упадке, из-за чего как граждане этой страны, так и жертвы похищений страдают еще больше.
«Мы искренне сожалеем, что многие жертвы похищений продолжают оставаться в Северной Корее», - сказал премьер-министр Японии Кисида Фумио на митинге, в котором приняли участие семьи похищенных, их сторонники и члены парламента Японии, всего около 800 человек.
«Проблема похищенных японцев остается одной из приоритетных задач для кабинета Кисиды», - сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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похищенные / похищения японцев права человека Северная Корея / КНДР Jiji Press