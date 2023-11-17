Комитет ООН осуждает нарушения прав человека в Северной Корее

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Нью-Йорк, 15 ноября (Jiji Press). Комитет Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом одобрил проект резолюции, осуждающий нарушения прав человека Северной Кореей, включая похищения японцев и других иностранных граждан.

Третий комитет одобрил такую ​​резолюцию 19-й год подряд. Ожидается, что Генеральная Ассамблея в полном составе официально примет его позднее в этом году.

В резолюции выражается «серьёзная обеспокоенность» по поводу похищений, призывая Северную Корею немедленно вернуть всех похищенных.

Резолюция была представлена Европейским Союзом и поддержана Японией, Южной Кореей и другими странами. Китай, Россия и Иран не присоединились к консенсусу.

«Нельзя терять времени», поскольку число членов семей жертв похищения снижается, особенно среди поколения их родителей, заявил представитель японского правительства в своей речи после одобрения проекта резолюции комитетом.

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