13 лет после Великого восточно-японского землетрясения: искусственный интеллект участвует в предотвращении стихийных бедствий на северо-востоке Японии

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Мориока, префектура Иватэ, 4 марта (Jiji Press). В районах префектуры Иватэ, пострадавших от мощного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, предпринимаются усилия по использованию искусственного интеллекта для усиления мер по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий.

В результате масштабной катастрофы, произошедшей 13 лет назад, в городе Рикудзэнтаката погибло и пропало без вести в общей сложности 1807 человек.

Администрация города Рикудзэнтаката видит свою задачу в том, чтобы передать информацию об эвакуации жителям, которые могут столкнуться с трудностями при получении голосовых сообщений от городской аварийной беспроводной системы во время стихийного бедствия, а также тем, кто не пользуется социальными сетями.

В ноябре прошлого года город запустил в полном масштабе систему, сочетающую искусственный интеллект и программу, в которой жители одновременно получают автоматические телефонные звонки, чтобы узнать ситуацию с эвакуацией. Город стал первым муниципалитетом в Японии, который ввёл такую систему.

В соответствии с новой системой город в случае цунами или проливного дождя оповещает жителей, заранее зарегистрировавших свои номера телефонов, в основном пожилых людей и других лиц, нуждающихся в помощи при эвакуации.

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