Видеопроекция на здании правительства Токио занесена в Книгу рекордов Гиннесса
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Токио, 25 февраля (Jiji Press). В воскресенье 25 февраля вечером начали проводить видеопроекцию на стенах главного здания столичного правительства Токио в районе Синдзюку японской столицы в качестве экрана.
На открытии проекция была признана Книгой рекордов Гиннеса в качестве рекордной с крупнейшим в мире зданием среди использовавшихся в качестве дисплея.
Около 1100 человек собрались под дождём, чтобы полюбоваться проецируемыми изображениями Луны, туристических мест, включая телебашню Tokyo Skytree (Небесное дерево Токио), а также зелени, моря и городского пейзажа Токио.
«Мы будем рекламировать это место по всему миру, чтобы оно стало новой достопримечательностью», – заявила в своей речи губернатор Токио Коикэ Юрико.
Программа проекционного картографирования использует около 14 000 квадратных метров стен первого главного здания столичного правительства, а используемая электроэнергия вырабатывается в основном за счёт солнечной энергии. Проекцию будут показывать пять раз с 19:00 до 21:15 каждый день до конца апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]