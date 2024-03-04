В префектуре Мияги открылся новый мемориальный музей, посвящённый землетрясению и цунами 2011 года

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Сэндай, префектура Мияги, 3 марта (Jiji Press). Музей, призванный передавать из поколения в поколение память о сильном землетрясении и цунами 11 марта 2011 года, открылся в районе Гамо в Сэндае, префектура Мияги, северо-восточная Япония, незадолго до того, как регион отметит 13-летие со дня катастрофы.

Бывшие жители района, посетившие музей, выразили надежду, что объект поможет повысить осведомлённость о предотвращении стихийных бедствий и будет способствовать обмену между связанными с ним людьми.

После катастрофы район Гамо, где погибло более 150 человек, в основном из-за цунами, был объявлен «зоной риска стихийных бедствий», где жилищное строительство ограничено, а жители массово переселились во внутренние районы.

Новый музей открылся на территории электростанции, работающей на биотопливе, построенной на месте, где раньше жили люди. При сотрудничестве оператора электростанции и других лиц в музее представлены предметы, которые использовались в начальной школе, расположенной в этом районе, до катастрофы, а также поясняющие панели, знакомящие с историей этого района.

«Жители, которые восстановили свою жизнь (во внутренних районах), столкнулись с огромными трудностями, – сказал на церемонии открытия 79-летний Симояма Масао, бывший житель, ставший директором музея. – Я надеюсь, что музей будет использоваться как место, где (молодые) поколения, не знающие о землетрясении 2011 года, смогут получить информацию о защите от стихийных бедствий».

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