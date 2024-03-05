13 лет после Великого восточно-японского землетрясения: пострадавшие префектуры призывают к расширению знаний о стихийных бедствиях

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Сэндай, префектура Мияги, 4 марта (Jiji Press). Чтобы напомнить людям об уроках сильного землетрясения и цунами на северо-востоке Японии, произошедших 13 лет назад, власти наиболее пострадавших префектур Иватэ, Мияги и Фукусима работают над поощрением образовательных поездок в районы, пострадавшие от стихийного бедствия.

Власти префектур стараются не допустить забвения катастрофы 11 марта 2011 года, а также способствуют развитию туризма.

По данным некоммерческой организации 3.11 Memorial Network, в 2023 году 33 мемориальных музея в трёх префектурах посетило рекордное количество человек – около 1,56 миллиона человек, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее.

В декабре 10 младших школьников из Сумиты во внутренней части Иватэ посетили Мемориальный музей цунами Иватэ, расположенный в городе Рикудзэнтаката.

«Мы не знаем, когда и где произойдёт катастрофа. Пожалуйста, подумайте об этом во время выставки», – сказал школьникам сотрудник музея.

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