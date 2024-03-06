13 лет после Великого восточно-японского землетрясения: непростой путь вывода из эксплуатации АЭС «Фукусима-1»

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Окума, префектура Фукусима, 5 марта (Jiji Press). Проект вывода из эксплуатации атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. продолжает переживать взлёты и падения, спустя почти 13 лет после того, как эта АЭС на северо-востоке Японии пережила крупнейшую ядерную аварию в стране, вызванную Великим восточно-японским землетрясением.

В августе 2023 года компания TEPCO начала сбрасывать в океан очищенную воду, содержащую тритий, с повреждённой станции. С другой стороны, она отказалась от плана начать к концу 31 марта этого финансового года устранение остатков ядерного топлива, что считается наиболее сложной частью проекта вывода из эксплуатации. Также возник ряд проблем, в том числе утечка загрязнённой воды.

В конце января с холма, откуда открывается вид на пострадавшие от аварии реакторы № 1–3, были видны стальные конструкции, устанавливаемые вокруг здания реактора № 1, пострадавшего от взрыва водорода в результате аварии в марте 2011 года.

Это часть работ по укрытию повреждённого здания к лету 2025 года перед вывозом отработанного ядерного топлива.

При этом на территории АЭС «Фукусима-1» имеется более 1000 резервуаров для хранения загрязнённой и очищенной воды.

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