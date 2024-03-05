Префектура Яманаси установит сбор в 2000 йен за восхождения на Фудзи

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Кофу, префектура Яманаси, 4 марта (Jiji Press). Собрание префектуры Яманаси, расположенной к западу от Токио, приняло постановление о взимании платы за вход в размере 2000 йен с человека с людей, поднимающихся на гору Фудзи со стороны Яманаси.

На пятой станции, где на стороне Яманаси расположен вход на тропу Ёсида, ведущую к вершине 3776-метровой горы Фудзи, самой высокой горы в Японии, будут установлены ворота для сбора платы, они также помогут пердупреждать заторы вблизи вершины. Сезон восхождений на Фудзи начнётся 1 июля.

Альпинистам придётся заплатить до 3000 йен с человека, включая 1000 йен, которые их просят добровольно заплатить за сохранение окружающей среды на этой горе, которая находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сезоне 2024 года до середины сентября ворота будут закрывать с 16:00 до 3:00 следующего дня. Ограничения на вход также будут вводиться в случае, если ежедневное количество восходящих превысит 4000 человек. Те, кто останавливается в горных хижинах, будут освобождены от этих ограничений.

Плата за вход будет использована для установки убежищ для защиты альпинистов от камней, которые могут сорваться с вулканической горы, а также для размещения наблюдателей, которые будут предупреждать плохое поведение.

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