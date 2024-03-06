Ямамото Рикэн получил Притцкеровскую премию в области архитектуры

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Нью-Йорк, 5 марта (Jiji Press). Японец Ямамото Рикэн получит Притцкеровскую премию в области архитектуры 2024 года, сообщил американский фонд Hyatt.

Ямамото стал девятым японцем, получившим эту награду, которая считается на международном уровне высшей наградой в области архитектуры. Среди прошлых японских лауреатов – Тангэ Кэндзо и Андо Тадао.

Ямамото родился в Пекине в 1945 году. Среди его работ – Университет префектуры Сайтама и Университет будущего в Хакодатэ в Японии, а также библиотека Тяньцзиня в Китае. Он преподавал в Высшей школе архитектуры Йокогамского национального университета и других.

Жюри заявило, что Ямамото извлекает уроки из прошлого, а также из разных культур. «Как архитектор он не копирует прошлое, а скорее адаптирует, повторно использует и развивается», – заявило жюри.

В мае Ямамото прочитает лауреатскую лекцию в Чикаго.

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