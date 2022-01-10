«Метаболизм»: стиль будущего японских архитекторов периода экономического подъёма

В 60-е годы на смену послевоенной реконструкции пришёл период интенсивного развития экономики. В это время построено множество уникальных зданий, спроектированных молодыми архитекторами – участниками движения «метаболизм». Наиболее известным представителем этого стиля является капсульная башня Накагин (1972) Курокавы Кисё. По прошествии полувека большинству зданий предстоит исчезнуть с лица земли – они находятся в аварийном состоянии, а численность населения Японии стремительно сокращается. Французский фотограф Жереми Сутейра фотографирует эти здания в контексте современной среды, чтобы сохранить память об этом архитектурном течении.

После Второй мировой войны Япония лежала в руинах. За десятилетним процессом восстановления последовал период стремительного роста экономики, длившийся вплоть до нефтяного кризиса 1973 года. В развитии городского строительства значимую роль сыграло новое поколение архитекторов, создававших утопические проекты, опережавшие своё время.

Движение «метаболизм» возглавлял архитектор Тангэ Кэндзо (1913-2005). В основе разработанных молодыми архитекторами зданий и комплексов лежал принцип биологического метаболизма. Многие выходцы из этой группы обрели всемирную известность. Например, Маки Фумихико (род. 1928) и Исодзаки Арата (род. 1931) удостоились Притцкеровской премии (1993, 2019), которая считается аналогом Нобелевской премии в области архитектуры.

Рассмотрим несколько зданий, созданных участниками этого экспериментального движения. Наиболее известна капсульная башня Накагин, расположенная в токийском квартале Гиндза. Удачное расположение и близость к туристическим достопримечательностям обеспечивали башне внимание СМИ и позволили дожить до наших дней, однако здание неумолимо стареет, и его владельцы уже согласились на постройку нового здания.



Капсульная башня Накагин (1972) – одно из немногих зданий в стиле метаболизма, сохранившихся до наших дней. Модель Накагин в комнате жильца башни Сэкинэ Такаюки. (23 июля 2016 г.)

Большинство зданий, спроектированных архитекторами метаболизма, не сохранилось. Здания постепенно приходили в негодное состояние и на их обслуживание требовались огромные средства. Кроме того, сокращение численности населения корректирует количество зданий общественного пользования. Я приступил к созданию фотоальбома о движении «метаболизм» в 2016 году, и сейчас некоторые сфотографированные мною здания уже стёрты с лица земли, а большинство оставшихся будет демонтировано в ближайшие годы.

Здания, созданные группой «Метаболизм», были передовыми для своего времени, однако это не защитило их от цикла регенерации городской среды и канонов синтоизма – разрушения старого и создания нового.

На фотографиях я стремился запечатлеть «последний лик» уцелевших зданий в окружении современной среды. Снимки опубликованы в фотоальбоме «Японская архитектура будущего: утопия и метаболизм» (L’architecture du futur au Japon : Utopie et Métabolisme), вышедшем в ноябре 2020 года во французском издательстве Le Lézard Noir.

Что такое метаболизм? Это всемирно известная концепция, опубликованная группой молодых деятелей искусства (архитекторы Курокава Кисё, Кикутакэ Киёнори, Маки Фумихико и Отака Масато, дизайнеры Экуан Кэндзи и Авадзу Киёси, критик Кавадзоэ Нобору) в манифесте «МЕТАБОЛИЗМ/1960: проект для нового урбанизма» во время «Всемирной конференции по дизайну» (Токио, 1960). Согласно этой концепции, города и здания развиваются органически, в соответствии с динамикой общества и прироста населения, и принцип их развития аналогичен клеточному метаболизму.

Капсульная башня Накагин

Проект: Курокава Кисё (1934–2007)

Местонахождение: Токио, Тюо-ку, Гиндза

Дата постройки: 1972 год

В башне расположено 140 капсульных квартир площадью 10 кв. м каждая. Изначально эти квартиры продавались через крупные универмаги в качестве «тихого пристанища для бизнесменов». Сэкинэ Такаюки вместе с женой приобрёл одну из капсул в 2005 году за 4 миллиона йен и до недавнего времени в качестве владельца участвовал в деятельности по сохранению и модернизации здания.

В 2007 году в ходе голосования на общем собрании жильцов было принято решение о перестройке башни, однако впоследствии ответственная за проект инвестиционная компания обанкротилась. Часть владельцев постепенно скупала остальные капсулы и принимала меры по сохранению и модернизации здания. Однако весной 2021 года башню приобрёл риэлтор с целью последующего демонтажа и постройки нового здания. Демонтаж башни запланирован на март 2022 года.



Слева: капсульная башня Накагин со стороны Токийской скоростной автотрассы (6 октября 2016 года). Справа: Сэкинэ Такаюки в своей капсуле (23 июля 2016 г.)

Государственный международный центр Киото

Проект: Отани Сатио (1924–2013)

Местонахождение: город Киото, Сакё-ку

Дата постройки: 1966 год

Первый государственный конференц-зал в Японии. В 1997 году здесь была принята Киотская декларация. Комплекс расположен неподалёку от парка Такарагаикэ на территории площадью 156 000 кв. м. Крыша здания представляет собой современную версию традиционного стиля гассё-дзукури. Главный корпус построен в 1966 году. В 1985 году появился Event-Hall, в 1998 году – новое крыло. Все здания спроектированы архитектором Отани Сатио и его лабораторией.



Государственный международный центр Киото (14 июня 2016 г.)

Дворец культуры Яманаси

Проект: Тангэ Кэндзо (1913-2005)

Местонахождение: город Кофу (префектура Яманаси)

Дата постройки: 1966 год

В здании расположены офисы газеты «Яманаси Нитинити симбун», телекомпании «Яманаси» и других средств массовой информации в составе группы «Саннити YBS». На крыше установлена огромная антенна, использовавшаяся для аналогового вещания. Опорой для конструкции служат колонны и балки, поэтому здание не нуждается в несущих внутренних стенах. Это позволяет создавать помещения с помощью временных перегородок и обеспечивает гибкое использование пространства. После реновации площадь здания увеличилась с 18 000 кв. м до 21 900 кв. м, поэтому данный проект можно считать успешным примером воплощения концепции «Метаболизма».



Дворец культуры Яманаси (7 июля 2016 г.)

Гостиница «Токоэн»

Проект: Кикутакэ Киёнори (1928–2011)

Местонахождение: город Ёнаго, префектура Тоттори

Дата постройки: 1964

Новый корпус старинной гостиницы на горячих источниках Кайкэ на берегу Японского моря. Железобетонное здание опирается на шесть огромных колонн, укреплённых вспомогательными опорами и горизонтальными балками. Такая конструкция характерна для традиционных деревянных строений, поэтому корпус гостиницы вызывает ассоциацию со зданием синдэн в синтоистском святилище. Автор проекта Кикутакэ Киёнори – один из основателей движения «метаболизм».



Гостиница «Котоэн» (9 сентября 2016 г.)

Административное здание синтоистского святилища Идзумо

Проект: Кикутакэ Киёнори

Местонахождение: город Идзумо, префектура Симанэ

Дата постройки: 1963 год

Железобетонное здание построили вместо деревянного строения, сгоревшего в 1953 году. Внешние стены были декорированы узором, символизирующим сушащийся на поле рис. Здание из двух огромных колонн и 40-метровой горизонтальной балки воссоздавало конструкцию сгоревшего деревянного предшественника. Оно было устойчиво к пожарам и построено с применением новейших технологий своего времени, однако органично вписывалось в традиционную атмосферу комплекса святилища Идзумо. К сожалению, здание было демонтировано в ноябре 2016 года.



Административное здание синтоистского святилища Идзумо (9 сентября 2016 г.)

Здание NOA

Проект: Сираи Сэйити (1905–1983)

Местонахождение: Токио, Минато-ку, Адзабудай

Дата постройки: 1963 год

Чёрное офисное здание цилиндрической формы расположено на перекрёстке Иикура неподалёку от Токийской башни и посольства РФ. В здании размещены офисы компаний и посольство Фиджи. Автор проекта Сираи Сэйдзи в довоенный период изучал философию и готическую архитектуру в Берлинском университете. Дизайн здания – отражение философской концепции «тьма и свет».



Потолок в холле здания NOA (13 октября 2016 г.)

Мемориальный парк мира в Хиросиме

Проект: Тангэ Кэндзо

Местонахождение: префектура Хиросима, город Хиросима, р-н Нака

Дата постройки: 1954 год

Решение о создании Мемориального парка мира на территории площадью 10 гектаров в эпицентре разрушившего город атомного взрыва было принято на сессии японского парламента в 1949 году. В проведённом в этом же году конкурсе приняло участие 140 проектов, и победил проект Тангэ Кэндзо и трёх его коллег из лаборатории Токийского университета – Асада Такаси, Отани Сатио и Кимура Норикуни. Мемориальный парк мира разбит на площади, расположенной перпендикулярно улице Мира, пересекающей Хиросиму с запада на восток. Музей мира и кенотаф установлены прямо напротив «Атомного купола». Это первый крупный проект Тангэ, которого считают отцом движения «метаболизм».



Мемориальный парк мира в Хиросиме и купол Гэмбаку (10 сентября 2016 г.)

Здание посольства Кувейта в Японии

Проект: Тангэ Кэндзо

Местонахождение: Токио, р-н Минато, Мита

Дата постройки: 1970 год

Здание посольства Кувейта построено через 16 лет после завершения строительства Мемориального парка мира в Хиросиме. Это символ международного признания таланта Кэндзо Тангэ. Благодаря этому проекту Тангэ впоследствии смог принять участие в разработке зданий в странах Персидского залива. В 2017 году было объявлено о реновации здания посольства, а новое здание планировали построить к апрелю 2020 года. Судя по тому, что здание до сих пор не демонтировано, планы по реновации были пересмотрены.



Здание посольства Кувейта (7 июля 2017 г.)

Муниципальный центр Мияконодзё

Проект: Кикутакэ Киёнори

Местонахождение: город Мияконодзё (префектура Миядзаки)

Дата постройки: 1966 год

Здание расположено во втором по величине городе префектуры Миядзаки. На протяжении четырёх десятилетий здесь проводили муниципальные и культурные мероприятия, однако здание постепенно старело и в 2007 году было закрыто в связи с непомерным бременем расходов на обслуживание. Центр является типичным представителем архитектуры метаболизма и обладает уникальными признаками стиля Кикутакэ, поэтому одно время рассматривался вопрос о его сохранении, однако в марте 2020 года здание было демонтировано.



Муниципальный центр Мияконодзё (8 мая 2017 г.)

«Скай хаус»

Проект: Кикутакэ Киёнори

Местонахождение: Токио, р-н Бункё, Оцука

Дата постройки: 1958 год

Жилой дом Кикутакэ Киёнори, спроектированный самим архитектором. Четыре железобетонные колонны служат опорой для стен и создают квадратное пространство. На момент постройки в окрестностях не было высотных зданий, однако впоследствии жилой район претерпел изменения, адаптируясь к современным демографическим тенденциям в соответствии с концепцией метаболизма.



Дом архитектора Кикутакэ «Скай хаус» (здание в центре, перед которым припаркован автомобиль; 6 июля 2017 г.)

«K-хаус»

Проект: Курокава Кисё

Местонахождение: префектура Нагано, район Китасаку

Дата постройки: 1973 год

Дача Курокавы Кисё, построенная архитектором для своей семьи в окрестностях курорта Каруидзава. В центре здания находится балка, к которой прикреплена лестница, ведущая в гостиную, а также 4 капсулы, аналогичные тем, что использовались в башне Накагин. В капсулах расположены две спальни, кухня и чайная комната. С осени 2021 года дача сдаётся в аренду.



«К-хаус» (4 апреля 2017 г.)

Токийский офис газеты «Сидзуока симбун» и телекомпании «Сидзуока»

Проект: Тангэ Кэндзо

Местонахождение: Токио, р-н Тюо, Гиндза

Дата постройки: 1967 год

12-этажное здание высотой 57 метров расположено на перекрёстке улиц Сотобори и Ниси-Гиндза рядом со станцией JR Симбаси. Это типичный представитель стиля «метаболизм» – здание состоит из цилиндрической оси, к которой прикреплены коробки офисов. Неподалёку находится капсульная башня Накагин. На момент постройки оба здания были самыми высокими в этом районе.





Фотография к заголовку: Капсульная башня Накагин (Токио, р-н Тюо), демонтаж которой запланирован на начало 2022 года (23 июля 2016 г.; все фотографии © Жереми Сутейра)