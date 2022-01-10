«Метаболизм»: стиль будущего японских архитекторов периода экономического подъёма

Культура

В 60-е годы на смену послевоенной реконструкции пришёл период интенсивного развития экономики. В это время построено множество уникальных зданий, спроектированных молодыми архитекторами – участниками движения «метаболизм». Наиболее известным представителем этого стиля является капсульная башня Накагин (1972) Курокавы Кисё. По прошествии полувека большинству зданий предстоит исчезнуть с лица земли – они находятся в аварийном состоянии, а численность населения Японии стремительно сокращается. Французский фотограф Жереми Сутейра фотографирует эти здания в контексте современной среды, чтобы сохранить память об этом архитектурном течении.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

После Второй мировой войны Япония лежала в руинах. За десятилетним процессом восстановления последовал период стремительного роста экономики, длившийся вплоть до нефтяного кризиса 1973 года. В развитии городского строительства значимую роль сыграло новое поколение архитекторов, создававших утопические проекты, опережавшие своё время.

Движение «метаболизм» возглавлял архитектор Тангэ Кэндзо (1913-2005). В основе разработанных молодыми архитекторами зданий и комплексов лежал принцип биологического метаболизма. Многие выходцы из этой группы обрели всемирную известность. Например, Маки Фумихико (род. 1928) и Исодзаки Арата (род. 1931) удостоились Притцкеровской премии (1993, 2019), которая считается аналогом Нобелевской премии в области архитектуры.

Рассмотрим несколько зданий, созданных участниками этого экспериментального движения. Наиболее известна капсульная башня Накагин, расположенная в токийском квартале Гиндза. Удачное расположение и близость к туристическим достопримечательностям обеспечивали башне внимание СМИ и позволили дожить до наших дней, однако здание неумолимо стареет, и его владельцы уже согласились на постройку нового здания.

Капсульная башня Накагин (1972) – одно из немногих зданий в стиле метаболизма, сохранившихся до наших дней. Модель Накагин в комнате жильца башни Сэкинэ Такаюки. (23 июля 2016 г.)
Капсульная башня Накагин (1972) – одно из немногих зданий в стиле метаболизма, сохранившихся до наших дней. Модель Накагин в комнате жильца башни Сэкинэ Такаюки. (23 июля 2016 г.)

Большинство зданий, спроектированных архитекторами метаболизма, не сохранилось. Здания постепенно приходили в негодное состояние и на их обслуживание требовались огромные средства. Кроме того, сокращение численности населения корректирует количество зданий общественного пользования. Я приступил к созданию фотоальбома о движении «метаболизм» в 2016 году, и сейчас некоторые сфотографированные мною здания уже стёрты с лица земли, а большинство оставшихся будет демонтировано в ближайшие годы.

Здания, созданные группой «Метаболизм», были передовыми для своего времени, однако это не защитило их от цикла регенерации городской среды и канонов синтоизма – разрушения старого и создания нового.

На фотографиях я стремился запечатлеть «последний лик» уцелевших зданий в окружении современной среды. Снимки опубликованы в фотоальбоме «Японская архитектура будущего: утопия и метаболизм» (L’architecture du futur au Japon : Utopie et Métabolisme), вышедшем в ноябре 2020 года во французском издательстве Le Lézard Noir.

Что такое метаболизм?

Это всемирно известная концепция, опубликованная группой молодых деятелей искусства (архитекторы Курокава Кисё, Кикутакэ Киёнори, Маки Фумихико и Отака Масато, дизайнеры Экуан Кэндзи и Авадзу Киёси, критик Кавадзоэ Нобору) в манифесте «МЕТАБОЛИЗМ/1960: проект для нового урбанизма» во время «Всемирной конференции по дизайну» (Токио, 1960). Согласно этой концепции, города и здания развиваются органически, в соответствии с динамикой общества и прироста населения, и принцип их развития аналогичен клеточному метаболизму.

Капсульная башня Накагин

Проект: Курокава Кисё (1934–2007)
Местонахождение: Токио, Тюо-ку, Гиндза
Дата постройки: 1972 год

В башне расположено 140 капсульных квартир площадью 10 кв. м каждая. Изначально эти квартиры продавались через крупные универмаги в качестве «тихого пристанища для бизнесменов». Сэкинэ Такаюки вместе с женой приобрёл одну из капсул в 2005 году за 4 миллиона йен и до недавнего времени в качестве владельца участвовал в деятельности по сохранению и модернизации здания.

В 2007 году в ходе голосования на общем собрании жильцов было принято решение о перестройке башни, однако впоследствии ответственная за проект инвестиционная компания обанкротилась. Часть владельцев постепенно скупала остальные капсулы и принимала меры по сохранению и модернизации здания. Однако весной 2021 года башню приобрёл риэлтор с целью последующего демонтажа и постройки нового здания. Демонтаж башни запланирован на март 2022 года.

Слева: капсульная башня Накагин со стороны Токийской скоростной автотрассы (6 октября 2016 года). Справа: Сэкинэ Такаюки в своей капсуле (23 июля 2016 г.)
Слева: капсульная башня Накагин со стороны Токийской скоростной автотрассы (6 октября 2016 года). Справа: Сэкинэ Такаюки в своей капсуле (23 июля 2016 г.)

Государственный международный центр Киото

Проект: Отани Сатио (1924–2013)
Местонахождение: город Киото, Сакё-ку
Дата постройки: 1966 год

Первый государственный конференц-зал в Японии. В 1997 году здесь была принята Киотская декларация. Комплекс расположен неподалёку от парка Такарагаикэ на территории площадью 156 000 кв. м. Крыша здания представляет собой современную версию традиционного стиля гассё-дзукури. Главный корпус построен в 1966 году. В 1985 году появился Event-Hall, в 1998 году – новое крыло. Все здания спроектированы архитектором Отани Сатио и его лабораторией.

Государственный международный центр Киото (14 июня 2016 г.)

Государственный международный центр Киото (14 июня 2016 г.)

Государственный международный центр Киото (14 июня 2016 г.)
Государственный международный центр Киото (14 июня 2016 г.)

Дворец культуры Яманаси

Проект: Тангэ Кэндзо (1913-2005)
Местонахождение: город Кофу (префектура Яманаси)
Дата постройки: 1966 год

В здании расположены офисы газеты «Яманаси Нитинити симбун», телекомпании «Яманаси» и других средств массовой информации в составе группы «Саннити YBS». На крыше установлена огромная антенна, использовавшаяся для аналогового вещания. Опорой для конструкции служат колонны и балки, поэтому здание не нуждается в несущих внутренних стенах. Это позволяет создавать помещения с помощью временных перегородок и обеспечивает гибкое использование пространства. После реновации площадь здания увеличилась с 18 000 кв. м до 21 900 кв. м, поэтому данный проект можно считать успешным примером воплощения концепции «Метаболизма».

Дворец культуры Яманаси (7 июля 2016 г.)
Дворец культуры Яманаси (7 июля 2016 г.)

Гостиница «Токоэн»

Проект: Кикутакэ Киёнори (1928–2011)
Местонахождение: город Ёнаго, префектура Тоттори
Дата постройки: 1964

Новый корпус старинной гостиницы на горячих источниках Кайкэ на берегу Японского моря. Железобетонное здание опирается на шесть огромных колонн, укреплённых вспомогательными опорами и горизонтальными балками. Такая конструкция характерна для традиционных деревянных строений, поэтому корпус гостиницы вызывает ассоциацию со зданием синдэн в синтоистском святилище. Автор проекта Кикутакэ Киёнори – один из основателей движения «метаболизм».

Гостиница «Котоэн» (9 сентября 2016 г.)
Гостиница «Котоэн» (9 сентября 2016 г.)

Административное здание синтоистского святилища Идзумо

Проект: Кикутакэ Киёнори
Местонахождение: город Идзумо, префектура Симанэ
Дата постройки: 1963 год

Железобетонное здание построили вместо деревянного строения, сгоревшего в 1953 году. Внешние стены были декорированы узором, символизирующим сушащийся на поле рис. Здание из двух огромных колонн и 40-метровой горизонтальной балки воссоздавало конструкцию сгоревшего деревянного предшественника. Оно было устойчиво к пожарам и построено с применением новейших технологий своего времени, однако органично вписывалось в традиционную атмосферу комплекса святилища Идзумо. К сожалению, здание было демонтировано в ноябре 2016 года.

Административное здание синтоистского святилища Идзумо (9 сентября 2016 г.)
Административное здание синтоистского святилища Идзумо (9 сентября 2016 г.)

Здание NOA

Проект: Сираи Сэйити (1905–1983)
Местонахождение: Токио, Минато-ку, Адзабудай
Дата постройки: 1963 год

Чёрное офисное здание цилиндрической формы расположено на перекрёстке Иикура неподалёку от Токийской башни и посольства РФ. В здании размещены офисы компаний и посольство Фиджи. Автор проекта Сираи Сэйдзи в довоенный период изучал философию и готическую архитектуру в Берлинском университете. Дизайн здания – отражение философской концепции «тьма и свет».

Потолок в холле здания NOA (13 октября 2016 г.)
Потолок в холле здания NOA (13 октября 2016 г.)

Мемориальный парк мира в Хиросиме

Проект: Тангэ Кэндзо
Местонахождение: префектура Хиросима, город Хиросима, р-н Нака
Дата постройки: 1954 год

Решение о создании Мемориального парка мира на территории площадью 10 гектаров в эпицентре разрушившего город атомного взрыва было принято на сессии японского парламента в 1949 году. В проведённом в этом же году конкурсе приняло участие 140 проектов, и победил проект Тангэ Кэндзо и трёх его коллег из лаборатории Токийского университета – Асада Такаси, Отани Сатио и Кимура Норикуни. Мемориальный парк мира разбит на площади, расположенной перпендикулярно улице Мира, пересекающей Хиросиму с запада на восток. Музей мира и кенотаф установлены прямо напротив «Атомного купола». Это первый крупный проект Тангэ, которого считают отцом движения «метаболизм».

Мемориальный парк мира в Хиросиме и купол Гэмбаку (10 сентября 2016 г.)
Мемориальный парк мира в Хиросиме и купол Гэмбаку (10 сентября 2016 г.)

Здание посольства Кувейта в Японии

Проект: Тангэ Кэндзо
Местонахождение: Токио, р-н Минато, Мита
Дата постройки: 1970 год

Здание посольства Кувейта построено через 16 лет после завершения строительства Мемориального парка мира в Хиросиме. Это символ международного признания таланта Кэндзо Тангэ. Благодаря этому проекту Тангэ впоследствии смог принять участие в разработке зданий в странах Персидского залива. В 2017 году было объявлено о реновации здания посольства, а новое здание планировали построить к апрелю 2020 года. Судя по тому, что здание до сих пор не демонтировано, планы по реновации были пересмотрены.

Здание посольства Кувейта (7 июля 2017 г.)
Здание посольства Кувейта (7 июля 2017 г.)

Муниципальный центр Мияконодзё

Проект: Кикутакэ Киёнори
Местонахождение: город Мияконодзё (префектура Миядзаки)
Дата постройки: 1966 год

Здание расположено во втором по величине городе префектуры Миядзаки. На протяжении четырёх десятилетий здесь проводили муниципальные и культурные мероприятия, однако здание постепенно старело и в 2007 году было закрыто в связи с непомерным бременем расходов на обслуживание. Центр является типичным представителем архитектуры метаболизма и обладает уникальными признаками стиля Кикутакэ, поэтому одно время рассматривался вопрос о его сохранении, однако в марте 2020 года здание было демонтировано.

Муниципальный центр Мияконодзё (8 мая 2017 г.)
Муниципальный центр Мияконодзё (8 мая 2017 г.)

«Скай хаус»

Проект: Кикутакэ Киёнори
Местонахождение: Токио, р-н Бункё, Оцука
Дата постройки: 1958 год

Жилой дом Кикутакэ Киёнори, спроектированный самим архитектором. Четыре железобетонные колонны служат опорой для стен и создают квадратное пространство. На момент постройки в окрестностях не было высотных зданий, однако впоследствии жилой район претерпел изменения, адаптируясь к современным демографическим тенденциям в соответствии с концепцией метаболизма.

Дом архитектора Кикутакэ «Скай хаус» (здание в центре, перед которым припаркован автомобиль; 6 июля 2017 г.)
Дом архитектора Кикутакэ «Скай хаус» (здание в центре, перед которым припаркован автомобиль; 6 июля 2017 г.)

«K-хаус»

Проект: Курокава Кисё
Местонахождение: префектура Нагано, район Китасаку
Дата постройки: 1973 год

Дача Курокавы Кисё, построенная архитектором для своей семьи в окрестностях курорта Каруидзава. В центре здания находится балка, к которой прикреплена лестница, ведущая в гостиную, а также 4 капсулы, аналогичные тем, что использовались в башне Накагин. В капсулах расположены две спальни, кухня и чайная комната. С осени 2021 года дача сдаётся в аренду.

«К-хаус» (4 апреля 2017 г.)
«К-хаус» (4 апреля 2017 г.)

Токийский офис газеты «Сидзуока симбун» и телекомпании «Сидзуока»

Проект: Тангэ Кэндзо
Местонахождение: Токио, р-н Тюо, Гиндза
Дата постройки: 1967 год

12-этажное здание высотой 57 метров расположено на перекрёстке улиц Сотобори и Ниси-Гиндза рядом со станцией JR Симбаси. Это типичный представитель стиля «метаболизм» – здание состоит из цилиндрической оси, к которой прикреплены коробки офисов. Неподалёку находится капсульная башня Накагин. На момент постройки оба здания были самыми высокими в этом районе.

Токийский офис «Сидзуока симбун» (слева внизу) и коричневая крыша капсульной башни Накагин (справа вверху) (7 июля 2017 г.)

Токийский офис «Сидзуока симбун» (слева внизу) и коричневая крыша капсульной башни Накагин (справа вверху) (7 июля 2017 г.)
Токийский офис «Сидзуока симбун» (слева внизу) и коричневая крыша капсульной башни Накагин (справа вверху) (7 июля 2017 г.)

Фотография к заголовку: Капсульная башня Накагин (Токио, р-н Тюо), демонтаж которой запланирован на начало 2022 года (23 июля 2016 г.; все фотографии © Жереми Сутейра)

архитектура