При слове «пират» многие люди, наверное, вспомнят пиратов Карибского моря или героев популярного аниме ONE PIECE. Однако и в морях вокруг Японии были свои пираты «кайдзоку». Историк, специализирующийся на истории Внутреннего моря Сэто, рассказывает о реалиях жизни этого «морского народа».

Множество стереотипов о пиратах

Рассуждать о пиратах с исторической точки зрения непросто, поскольку у разных людей сложились разные представления о них. Причина этих различий заключается в том, что термин кайдзоку используется в двух совершенно разных значениях.

Прежде всего следует знать, что пираты кайдзоку представляли собой морские силы, реально существовавшие в истории Японии. Однако во всём мире существовало множество других различных морских сил, включая пиратов, базировавшихся в Карибском море и действовавших в Атлантике. Все эти разнообразные морские силы нередко называют общим словом кайдзоку.

В современную эпоху иностранное слово «пират» стали переводить на японский словом кайдзоку, из-за чего японских кайдзоку нередко описывают, опираясь на представления о зарубежных морских силах. Такое смешение образов появилось только из языковой путаницы.

К примеру, японских кайдзоку могут описывать как живущих вне закона грабителей, но такое представление зачастую основано на образе зарубежных пиратов, занимавшихся незаконной деятельностью, и весьма далеко от исторической действительности. На самом деле те пираты – это и есть собственно «пираты», и нельзя все подобные силы объединять в одну группу под одним названием. В этой статье я как раз и хочу рассказать об истинной природе японских кайдзоку, чтобы это показать.

кайдзоку (PIXTA) Внутреннее море Сэто, где с древних времён до Средних веков действовали(PIXTA)

На мой взгляд, в японской истории у кайдзоку было четыре разных «лица». Во-первых, это местные кайдзоку, которые взимали пошлины в своих территориальных водах. Во-вторых, это «политические» кайдзоку, которые которые противостояли владельцам поместий сёэн и государственной власти. Например, Фудзивара-но Сумитомо (?-941), живший в первой половине X века, известен как лидер кайдзоку, возглавив морское войско в восстании против тогдашнего правительства. Сумитомо был аристократом среднего ранга из рода Фудзивара. и первоначально служил местным чиновником в земле Иё (современная префектура Эхимэ). Он отвечал за усмирение кайдзоку во Внутреннем море Сэто, но по стечению обстоятельств он оказался на противоположной стороне конфликта. Можно сказать, что «морским разбойником» (кайдзоку) он являлся скорее в глазах тех, кто находился у власти.

Третий вид, или аспект идентичности кайдзоку – это охранники, защищающие корабли в море от других кайдзоку и получающие плату за такую охрану. И четвёртый вид – это кайдзоку как военно-морские силы, которые сражались на стороне разных феодальных правителей по всей Японии в основном в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590).

В отношении четырёх перечисленных видов кайдзоку первые два у широкой публики, как правило, имеют ярко выраженный негативный облик, тогда как о последних двух часто говорят в позитивном свете.

Флаг, подтверждающий право свободного прохода для судна, который в 1581 году выдал кайдзоку Мураками Такэёси (хранится в архиве префектуры Ямагути)

Господство кайдзоку во Внутреннем море Сэто

Каждый из этих образов кайдзоку менялся с течением времени. Если систематизировать упоминания слова кайдзоку по типам и в хронологическом порядке, то обнаружим, что «местные» и «политические» кайдзоку существовали с древних времён, тогда как те, которые занимались охраной и служили в качестве военно-морских сил, появились лишь в позднем Средневековье. Можно сказать, что если кайдзоку первоначально воспринимались почти исключительно как асоциальные элементы,то впоследствии стали рассматриваться в более позитивном ключе.

Кайдзоку существовали по всей Японии, но наиболее активными они были во Внутреннем море Сэто, где с древних времён проходил важный торговый морской путь. Отдельно стоит упомянуть группу кайдзоку Мураками, контролировавших архипелаг Гэйё, простирающийся от земли Аки (современная префектура Хиросима) до провинции Иё. В период Сэнгоку они обладали огромной властью. Португальский миссионер Луиш Фройш, находившийся в Японии во второй половине XVI века, называл Мураками Такэёси, одного из лидеров группировки, «величайшим кайдзоку Японии». Рассмотрим подробнее группу кайдзоку Мураками.

Слева – доспех домару с чёрной кожаной шнуровкой курокава одоси, передававшаяся из поколения в поколение в роду Носима Мураками; справа – надевавшаяся поверх доспехов накидка дзимбаори, принадлежавшая, как говорят, Такеёси (предоставлено Музеем кайдзоку Мураками города Имабари)

Модели японских кораблей периода Сэнгоку. Слева направо – атакэбунэ, крупнейшее военное судно, сэкибунэ – основной боевой корабль среднего размера, кохаябунэ – небольшое манёвренное судно (предоставлено Музеем кайдзоку Мураками города Имабари)

Кайдзоку Мураками – это общее название для трёх военных групп, каждая из которых имела также название по соответствующему острову – Носима Мураками, Курусима Мураками и Инносима Мураками, и их часто называли санто мураками, «Мураками трёх островов». Хотя между ними существовала определённая общность, они не всегда действовали сообща, временами вступая в конфликты, а временами сотрудничая в зависимости от обстоятельств. Группа Носима Мураками была наиболее независимой, тогда как Курусима и Инносима Мураками имели прочные связи с окружающими феодалами-даймё эпохи Сэнгоку, такими как род Коно из земли Иё и род Мори из земли Аки.

Одна из характерных черт кайдзоку Мураками – их крепости. Замок Носима и замок Курусима (оба на территории совр. города Имабари, префектура Эхимэ) занимают целые небольшие острова окружностью менее 1 километра, они известны как «морские замки». В отличие от горных замков, морские замки не имеют рвов и земляных укреплений, их функции выполняют море и сильные течения, поэтому они не уступают им по фортификационным качествам. Многие морские замки располагались у проливов и заливов, которые были важными пунктами морского движения, и служили для наблюдения за проходящими судами.

Носима, в настоящее время необитаемый остров, имеет окружность около 860 метров. На месте замка были обнаружены остатки построек и следы повседневной жизни (предоставлено автором статьи)

Остров Курусима – самый маленький обитаемый остров во Внутреннем море Сэто, его окружность составляет менее 1 километра. На рифе сохранились многочисленные ямы от столбов, предположительно оставшиеся от средневекового пирса (предоставлено автором статьи)

Золотой век кайдзоку

В мирное и военное время кайдзоку действовали по-разному. В периоды мира они устанавливали контрольно-пропускные пункты в ключевых точках морского движения для сбора пошлин или платы за охрану. По мере развития систем охраны судов кайдзоку иногда давали флаги со своими гербами вместо сопровождения. Подняв такой флаг, судно могло рассчитывать на безопасный проход.

С другой стороны, во время войны они доказали свою силу как военно-морские силы, воевавшие совместно с даймё эпохи Сэнгоку, с которыми заключали союзы. Величайшим морским сражением, принёсшим славу кайдзоку Мураками, вероятно, стала Первая битва при Кидзугавагути, которая произошла в седьмую луну 4 года Тэнсё (1576). Чтобы снять осаду монастыря Осака Хонгандзи, который осаждал Ода Нобунага, род Мори направил свой флот, который вступил в бой с флотом Оды Нобунаги в одном из районов Осакского залива. Три группы Мураками вместе составили основную силу флота Мори и внесли значительный вклад в победу. Исторические записи Оды утверждают, что кайдзоку применяли зажигательные снаряды хороку-хия, представлявшие собой разновидность бомб, и с их помощью подожгли корабли флота Оды. По-видимому, это была привычная для кайдзоку Мураками тактика.

Однако, когда Тоётоми Хидэёси, впоследствии правивший Японией, приказал положить конец деятельности кайдзоку, группы Мураками и другие группировки кайдзоку были вынуждены перейти на новый образ жизни. Некоторые при правлении Тоётоми стали независимыми даймё, однако большинство поступило на службу к другим даймё – например, роду Мори, и исчезли из японской истории.

Изображение, воссоздающее эпизод Первой битвы при Кидзугавагути (рисунок Кагавы Гэнтаро, предоставлено Музеем кайдзоку Мураками города Имабари)

Реконструкция предполагаемого вида хороку как разновидности бомбы, заполненной порохом – смесью серы, селитры и древесного угля (предоставлено Музеем кайдзоку Мураками города Имабари)