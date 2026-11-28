Al oír hablar de los piratas, lo primero que vendrá a la mente de muchos serán las historias de piratas extranjeros o, en todo caso, el anime One Piece. Pero en la historia de Japón hemos tenido también piratas de carne y hueso. Un investigador centrado en el mar Interior de Seto nos revela las variadas facetas que mostró este interesante fenómeno histórico.

Los kaizoku y sus muchas imágenes

Es difícil tratar el tema de la piratería desde una perspectiva histórica. Y es que la imagen que tenemos de los kaizoku (“piratas”, en japonés) varía de una persona a otra. En la raíz del problema está que venimos usando la palabra kaizoku para designar dos cosas totalmente diferentes.

Habrá que empezar por decir que, en la historia de Japón, los kaizoku fueron un poder marítimo perfectamente real. Pero a ese significado concreto se ha sumado otro, más genérico, que incluye a los pirates que existieron en diversas partes del mundo, todos con sus particularidades, entre los cuales los más famosos quizás sean los que, desde sus bases en el Caribe, actuaron en el océano Atlántico.

En los últimos años, el término kaizoku, que venía siendo utilizado para designar el fenómeno japonés, se utiliza también para traducir la palabra inglesa pirates, y la consecuencia es que hemos acabado proyectando sobre los japoneses la imagen que teníamos de los pirates extranjeros. Usar una misma palabra es lo que ha traído la confusión.

Por ejemplo, cuando se habla de los kaizoku japoneses como forajidos y saqueadores del mar, muchas veces no se los representa como lo que realmente fueron, sino recurriendo a la imagen de los típicos pirates que cometían fechorías. Pero a todos los efectos, los pirates son los pirates y no es correcto meterlos en el mismo cajón con nuestros kaizoku. En este artículo veremos cómo fueron realmente los kaizoku para aclarar definitivamente este asunto.

El Seto-naikai o mar Interior de Seto, escenario de las actividades de los kaizoku entre la Antigüedad y la Edad Media. (Pixta)

Personalmente, creo que el fenómeno de los kaizoku japoneses se presenta en cuatro formas diferentes. Tenemos, por una parte, los kaizoku autóctonos de cada región, que se repartían las aguas e imponían peajes a quienes osaban internarse en ellas. Luego están los kaizoku originados en disputas políticas, al resistirse ciertos grupos al poder central o al de los grandes terratenientes. Un buen ejemplo es el noble de la primera mitad del siglo X Fujiwara no Sumitomo. Se lo conoce como capitán de un grupo de kaizoku por haber liderado una fuerza naval para sublevarse contra el Gobierno de la época. De suyo, era un aristócrata de rango intermedio perteneciente al poderoso clan de los Fujiwara. En un primer momento, Sumitomo actuó como delegado del Gobierno en la provincia de Iyo (actual prefectura de Ehime) encargado de poner a raya a los kaizoku de la zona. Ironías de la historia, el perseguidor acabó convirtiéndose en perseguido. Podría decirse que llamándolo kaizoku estamos adoptando la visión oficial.

La tercera manifestación del fenómeno sería la de los kaizoku como garantes de la seguridad marítima, que imponían tarifas por funciones de escolta y protección frente a posibles ataques de otros kaizoku. La cuarta la encontramos principalmente durante el periodo Sengoku (“de los Países Beligerantes”, siglo XVI), cuando se formaron verdaderas armadas bajo el mando de los daimios enfrentados.

Para el común de la gente, las dos primeras de estas cuatro manifestaciones adquieren tintes fuertemente negativos. De las dos últimas, por el contrario, suele hablarse en términos mucho más positivos.

Bandera de paso del año 1581 usada por el kaizoku Murakami Takeyoshi para marcar los barcos que habían pagado peaje. Era una especie de salvoconducto.

Los kaizoku, dueños y señores del mar Interior de Seto

Todos estos tipos de kaizoku fueron evolucionando con el tiempo.

Cronológicamente, los tipos de aparición más temprana son los kaizoku autóctonos y los que tuvieron una raíz política, que existen desde la Antigüedad. Los kaizoku como garantes de seguridad y como armadas de los daimios aparecen entrada ya la Baja Edad Media. Si en las etapas históricas más antiguas ser pirata implicaba un fuerte sentido antisocial, posteriormente fue asentándose una imagen más positiva de ellos.

Aunque los kaizoku estuvieron presentes en la mayor parte del país, la actividad de pirateo más intensa se dio en el mar Interior de Seto, que ha sido la gran arteria comercial del país desde la antigüedad. Entre todos los grupos hubo uno que alcanzó gran poder e influencia durante el periodo Sengoku: el de Murakami, con base en el laberinto insular de las islas Geiyo, entre las actuales prefecturas de Hiroshima y Ehime.

El misionero portugués Luis Frois, que residió en Japón durante un largo periodo en la segunda mitad del siglo XVI, alude a Murakami Takeyoshi, uno de los líderes del grupo, como “el mayor kaizoku de Japón”. Profundizaremos un poco en este grupo.

A la izquierda, armadura ligera estilo dōmaru ceñida con cordones de cuero negro, transmitida entre los miembros de la familia Murakami de Noshima. A la derecha, jinbaori o blusón de batalla supuestamente usado por Takeyoshi. (Cortesía del Museo de los Kaizoku Murakami de Imabari)

Modelos a escala de wasen o barcos japoneses del periodo Sengoku. Se utilizaron tres tipos: atake (izquierda), de gran tamaño, seki (centro), de tamaño medio, y kohaya (derecha), pequeño y de mayor movilidad. (Cortesía del Museo de los Kaizoku Murakami de Imabari)

“Piratas Murakami” es un nombre genérico que engloba a los Murakami de Noshima, Kurushima e Innoshima, que toman sus nombres de las islas que les sirvieron de bases de operaciones. A veces se les llama los “Murakami de las Tres Islas”. Aunque tenían la conciencia de ser ramas de un mismo clan, no ha de pensarse que actuasen siempre en coordinación. Sería más correcto decir que alternaban cooperación y antagonismo según las necesidades o condiciones del momento. Los más independientes eran los Murakami de Noshima, mientras que los de Kurushima e Innoshima estaban más ligados a los clanes samuráis de las zonas aledañas, como los Kawano de la provincia de Iyo o los Mōri de Aki.

La forma que adoptaban las fortificaciones que les servían de base está entre las características más llamativas de los kaizoku Murakami. Los castillos de Noshima y Kurushima, ambos en el término municipal de Imabari (prefectura de Ehime), son pequeñas islas fortificadas, de menos de un kilómetro de perímetro. A este tipo de castillo se le llama umijiro (“castillo marítimo”) para distinguirlo de los convencionales. Los umijiro carecen de los fosos y terraplenes típicos de los castillos terrestres. El mar circundante hacía de foso y las rápidas corrientes que lo recorren cumplían una función defensiva similar a la de los terraplenes, por lo que estas fortificaciones no eran débiles en absoluto. La mayor parte de los umijiro estaban ubicados en estrechos y bahías que eran puntos neurálgicos del transporte marítimo y servían de atalaya para controlar el paso de los barcos.

La isla de Noshima, actualmente deshabitada, tiene 860 metros de perímetro. En las ruinas del castillo se descubren a menudo restos de edificios y otros rastros de la vida que se desarrolló en ellos. (Fotografía del autor del artículo)

Kurushima, con un perímetro de menos de un kilómetro, es la más pequeña entre las islas habitadas del mar Interior de Seto. En sus costas rocosas quedan muchos hoyos de los pilotes que sustentaban los embarcaderos medievales. (Fotografía del autor del artículo)

La edad de oro de los kaizoku, una era tumultuosa

Las actividades de los kaizoku variaban mucho, según los tiempos fuesen de paz o de guerra. En tiempos de paz, cobraban peajes o tarifas de escolta en los puntos de las rutas marítimas donde habían establecido sus puntos de control. Con el paso del tiempo, la escolta real fue sustituida por un sistema de banderaje, en el que los barcos recibían banderolas con los escudos de los clanes kaizoku. Si llevaban izada esa bandera, se les permitía el paso.

En los tiempos de guerra del periodo Sengoku, actuaban como fuerza naval coordinada con los ejércitos de los daimios aliados. La acción naval que más fama dio a los kaizoku Murakami fue posiblemente la primera batalla de Kizugawaguchi, que tuvo lugar en julio de 1576. Para socorrer al templo de Honganji de Osaka, que sufría el asedio de las tropas del caudillo Oda Nobunaga, el clan de los Mōri desplazó una armada con la que se enfrentó a los barcos de Oda en la bahía de Osaka. El grueso de las fuerzas de Mōri estaba formado por los tres clanes Murakami, que hicieron una contribución capital a la victoria. Los documentos históricos guardados por la parte derrotada nos informan de que los kaizoku utilizaron unos proyectiles llamados hōrokubiya, a modo de bombas incendiarias, que causaron grandes destrozos. Al parecer, era una de las técnicas de guerra preferidas de los kaizoku.

Sin embargo, posteriormente, con la exigencia de poner fin a sus actividades impuesta por el nuevo caudillo del país, Toyotomi Hideyoshi, los Murakami y el resto de los clanes kaizoku tuvieron que buscarse un nuevo modo de vida. Una parte de ellos se constituyeron en nuevos daimios dentro del sistema político de Toyotomi, y otros se integraron en el clan Mōri como vasallos, desapareciendo para siempre de la historia.

Representación moderna de la primera batalla de Kizugawaguchi, obra de Kagawa Gentarō. (Cortesía del Museo de los Kaizoku Murakami de Imabari)

Reconstrucción de proyectiles hōroku. Eran bombas incendiarias rellenas de nitrato de potasio, azufre, carbón y otras sustancias. (Cortesía del Museo de los Kaizoku Murakami de Imabari)