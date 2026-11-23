Lanzado por primera vez en 1996, el Tamagotchi fue un dispositivo portátil de gran éxito que encomendaba a sus “dueños” el cuidado de una exigente mascota digital.

Obsesión por una mascota diminuta

En noviembre de 1996, el fabricante de juguetes Bandai lanzó el Tamagotchi, un juego electrónico portátil que permitía criar una mascota virtual. Su nombre combina tamago (“huevo”) con la pronunciación japonesa de la palabra inglesa watch (“reloj”). Ligeramente más pequeño que un huevo real y lo bastante compacto como para caber en la palma de la mano de un niño, el dispositivo consistía en cuidar de una mascota digital que vivía en una pequeña pantalla LCD de dos centímetros cuadrados.

La fiebre comenzó entre las adolescentes japonesas, pero pronto se convirtió en un fenómeno mundial. Muchos estudiantes cuidaban de sus Tamagotchi incluso durante las clases, por lo que las escuelas se apresuraron a prohibirlos. El furor llegó a tal extremo que sus creadores, Yokoi Akihiro y Maita Aki, recibieron el Premio Ig Nobel de Economía de 1997 “por desviar millones de horas-persona de trabajo hacia la cría de mascotas virtuales”.