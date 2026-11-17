El Estado japonés distingue a los maestros artesanos más prestigiosos con la calificación de “portadores de patrimonio cultural intangible de importancia”. Son los llamados “tesoros nacionales vivientes”. Suzuta Shigeto, que recibió la distinción en 2008 por su trabajo en el campo de los tejidos sarasa estampados con bloques de madera, nunca hace la misma estampación, aunque el método que utiliza se lo permitiría. Para él, la práctica diaria es una fuente inagotable de inspiración para nuevas y mejores expresiones.

Un destello de humanidad dentro de un frío orden

Todo el tejido es una sucesión de motivos geométricos regularmente dispuestos. La inspiración del diseño la obtuvo de unas hiedras que vio por el otoño, con hojas teñidas de rojo, sobre el fondo de una verja. A simple vista, parecen siempre los mismos motivos repetidos maquinalmente, pero no es así. Las líneas tienen partes borrosas y los colores, sutiles variaciones de intensidad. Son los rastros que ha dejado la mano del ser humano.

Los dibujos repetitivos, pero con sutiles irregularidades y variaciones de tono, revelan que se trata de un trabajo hecho a mano.

El nombre de este estampado es Hanazuta (“Hiedra en flor”). Su creador, el tesoro nacional viviente del estampado en sarasa con bloques de madera Suzuta Shigeto. El orden nacido de la repetición calculada y las pequeñas irregularidades propias del trabajo manual se superponen de modo diferente en cada pieza, dándole un carácter único. Quizás sea eso lo que nos atrae tanto.

El kimono de sarasa estampado con bloques de madera Hanazuta, presentado en la 51.ª edición de la Nihon Dentō Kōgeiten (“Exposición de Artesanía Tradicional de Japón”).

“La tinta presenta inevitablemente variaciones de intensidad, claro, pero no pueden ser tan evidentes que rompan el ritmo. Si no son excesivas, estas variaciones le dan al trabajo manual ese gusto especial. Pero al estampar, uno tiene que aspirar a la precisión”.

En este arte, los diseños se estampan presionando contra el tejido bloques o tacos de madera que dejan marcado su contorno. Luego, se usan plantillas de papel para aplicar el color, siguiendo ese contorno. Pero lo que caracteriza a este proceso es su complejidad, ya que intervienen también otros bloques de madera con los que se añaden líneas, sin olvidar el jizome o coloreado de fondo, en lugares donde no hay dibujo.

Con este método de estampación con tacos, es posible hacer varias piezas iguales, siguiendo un mismo diseño. Pese a lo cual las creaciones de Suzuta son todas únicas.

“Se dirá que puedes hacer lo mismo cuantas veces se te antoje y es cierto. Pero cuando se manejan patrones, pasa una cosa muy curiosa. Por mucho que trates de seguir haciendo exactamente lo mismo, la tensión de las primeras impresiones va desapareciendo y la calidad baja. Y las cosas nuevas, por otra parte, rara vez te convencen. La mayor parte, las ves una vez y ya no quieres volver a verlas”.

Por cada pieza de tejido para un kimono, los tacos se estampan entre 1.500 y 3.000 veces.

Fase de estampado primario. Tras empaparlos en tinta, los bloques de madera se aplican repetidas veces sobre la tela siguiendo las marcas previamente hechas, para dibujar el contorno de los motivos.

“Hay que decidir qué taco estampar en qué posición de qué fila, y en qué dirección presionarlo, todo según el diseño previo. No puede haber errores, la concentración hay que mantenerla de principio a fin. A veces te entran ganas de encargárselo a alguien, pero no puedes, porque la forma que quieres obtener vas descubriéndola conforme avanzas y te das cuenta de que sería mejor acumular más dibujo en alguna de las partes y dejar libre alguna otra para que todo quede mejor”.

Aunque básicamente sigue los patrones, en cada pieza Suzuta introduce pequeños ajustes en la composición, como un pintor que va dando retoques en su cuadro. El método es heredado de su padre, Teruji, pero estos ajustes de composición son enteramente suyos.

Una técnica de estampado heredada de su padre

Su padre, Teruji, es el responsable de la resurrección de las viejas técnicas del estampado llamado Nabeshima sarasa, que se daban ya por perdidas.

“Cuando estaba trabajando, la tensión era máxima. Todo el movimiento de la casa giraba en torno a él. Comprender que era un trabajo que solo podía hacerse con aquel grado de concentración fue importantísimo para mí”.

El kimono de sarasa estampado con bloques de madera Mugihomon (1977), obra de Teruji, padre de Shigeto.

Durante el periodo Edo (1603-1868), en muchas regiones de Japón se produjeron paños de algodón teñidos con diversos diseños, a imitación de los importados desde India y el sudeste asiático. Son los llamados wasarasa o “sarasa japonesa”. Uno de ellos fue el Nabeshima sarasa, es decir, el sarasa del dominio feudal del clan Nabeshima, en la zona de la actual prefectura de Saga (isla de Kyūshū). Su rasgo más característico era el uso conjunto de tacos de madera y plantillas de papel. Con el cambio de régimen político en la segunda mitad del siglo XIX, el sistema de dominios feudales fue sustituido por el de prefecturas, a consecuencia de lo cual la tradición se perdió a principios de la era Taishō (1912-1926). Teruji comenzó su investigación en 1959, partiendo de algunos “libros secretos” y muestrarios de diseños de los que tuvo conocimiento. Su empeño por resucitar la tradición lo llevó incluso a los lugares de origen del sarasa en el sureste asiático e India. Hizo públicos su descubrimiento sobre lo que él mismo denominó mokuhanzuri sarasa (tejido sarasa estampado con bloques de madera) en 1972.

Reproducción de una de las páginas del “libro secreto” del Nabeshima sarasa descubierto por Teruji, padre de Suzuta.

“Después de habernos legado todas estas técnicas, mi padre murió 10 años después de haber hecho públicos sus hallazgos. Yo tomé el relevo pensando en lo que habría sentido mi padre al dejar este mundo teniendo todavía tantas cosas que hacer”.

En aquel entonces, Suzuta estudiaba nihonga (pintura japonesa) en la Universidad de Arte de Musashino. Pero, ante el legado dejado por su padre, finalmente decidió seguir adelante con el negocio artesanal familiar.

“Yo entonces me dedicaba a pintar, en Tokio, porque sentía que nunca podría llegar a ser como mi padre. Pero su salud se deterioró mucho y comenzaron a llegarme voces de que volviera. Bueno, es el mundo en el que te has criado. Yo estaba decidido a no seguir el camino de mi padre, pero tampoco pasa nada. Al final, estábamos en lo mismo”.

Materiales del Nabeshima sarasa dejados por Teruji, padre de Shigeto.

Durante aquellos años de universidad, Suzuta siguió ayudando a su padre en el taller, sin ninguna idea clara acerca de heredar el negocio familiar. Se implicó también en la investigación de su padre sobre el Nabeshima sarasa y, hasta cierto punto, fue asimilando las técnicas de estampado propias de esa variedad.

“A veces me arrepentía de no haberle preguntado muchas más cosas. Pero, bueno, tenía un montón de material que me había dejado y yo iba mirándolo y echándole también un poco de imaginación. En realidad, creo que haber tenido que arreglármelas por mi cuenta ha contribuido mucho a hacer de esto un trabajo más entretenido”.

Suzuta fue dando forma a una expresión personal sobre la base de todo aquel material.

Motivos que reflejan los ritmos de la naturaleza

La elaboración de una nueva obra comienza con un esbozo. En el caso de esta particular forma de estampado los motivos se van estampando con la ayuda de bloques o tacos de madera y plantillas de papel. La elección del motivo es, pues, fundamental para fijar el estilo de la obra.

Los esbozos y plantillas de papel que sirvieron de base para la creación de los motivos del kimono Murehayō de Suzuta.

Las ideas las aporta muchas veces el mundo vegetal, cosas tan cercanas como los árboles, hierbas y flores. De sus esbozos pueden extraerse formas que luego quedarán integradas en el diseño de la pieza.

“El único consejo que recuerdo haber recibido de mi padre fue que no fuera demasiado detallista en los bocetos, que me fijase sobre todo en la forma general. Yo creo que se refería al ritmo propio de cada cosa, a saber captarlo”.

Pero ¿qué será eso de “captar el ritmo” de las cosas?

“Si observas plantas que crecen formando ramos, enseguida te das cuenta. Tienes, por ejemplo, una hoja. La conviertes en un motivo. De la repetición de eso nace una rama y, con una nueva ampliación, ya tienes un árbol. Sin salir de esa simple repetición se va formando todo un mundo”.

En el fluir del agua, en la disposición de las escamas de los peces, en cualquier rincón de la naturaleza hay un ritmo escondido. Cuando te das cuenta de ese ritmo, que no se ve si no miras las cosas en profundidad, verás que los motivos se van concatenando y construyendo el diseño general de la obra.

Suzuta Shigeto.

“Mirar las cosas es sentirlas. Tomar un objeto tridimensional y plasmarlo en forma de motivo artístico en las dos dimensiones implica, de alguna manera, el proceso de elegir aquellos aspectos de él que más te han atraído. Para comunicar, primero hay una labor de ordenación y simplificación, sin la cual no se transmite nada. Con la palabra ocurre lo mismo, ¿no es así?”.

Los ritmos que salen del taller de Suzuta tienen vacíos que resultan muy “gozosos”.

“En los estampados sarasa, es normal cubrir toda la superficie del paño con algún dibujo, sin dejar ningún espacio libre. Pero yo sentía que necesitaba ahí una expresión de espacio. Y comencé a intentarlo, recurriendo a ciertas soluciones técnicas. Es lo que en el mundo del nihonga llamamos kōzu (composición). Los motivos siguen repitiéndose, pero no es simplemente poner uno detrás de otro, sino introducir cambios en el espacio. Se consigue así que una misma forma básica cobre aspectos diferentes. Es muy interesante”.

Su primera obra elaborada con una viva conciencia de la importancia de estos vacíos intercalados fue Murehayō. La idea original era una sucesión de motivos continua, sin vacíos. Suzuta cortó en varios trozos el patrón y amplio cinco milímetros más el espacio entre ciertos motivos, modificando así todo el esquema.

Incluso utilizando motivos idénticos, la sensación de ritmo varía mucho según se dispongan con o sin espacios vacíos entre medio.

Después de muchos intentos, Suzuta fue llegando a composiciones pictóricas propias que aprovechaban esos vacíos intercalados. Y en 2008 le llegó el reconocimiento, con su designación como portador del bien cultural intangible mokuhanzuri sarasa.

El kimono bautizado Murehayō, un sarasa estampado con bloques de madera que fue presentado en la 50.ª edición de la Nihon Dentō Kōgeiten (“Exposición de Artesanía Tradicional de Japón”).

Lo importante es hacer cosas bien hechas

Su padre fue quien resucitó el arte y él fue quien lo hizo evolucionar hacia una forma de expresión personal. Ahora el método está pasando a la tercera generación, representada por su hijo Kiyoto.

De parecida forma a como él mismo aprendió las técnicas mientras ayudaba a su padre en el taller, Suzuta ha transmitido a su hijo las técnicas de esta modalidad de estampado mediante la práctica. Kiyoto ha terminado ya sus estudios universitarios y está de vuelta en casa. Pero apostamos a que, para Suzuta, transmitir un método tradicional no significa simplemente hacer que ese método se respete sin variaciones.

“Yo no me obsesiono con seguir una tradición a toda costa para que no se pierda, a mí lo que me interesa es ver cómo pueden usarse esas técnicas para hallar nuevas formas de expresión. En eso es en lo que me fijo”.

Y esta misma filosofía la aplica a sus propias obras.

“Ya he cumplido 72 años y a estas alturas mi única ambición es hacer cosas bien hechas. ¿Y qué es una cosa bien hecha? Para mí, pasa por el encuentro con la naturaleza. Te emocionas, haces un descubrimiento y quieres comunicarlo. Y eso es lo que hago. Voy a la montaña, salgo a ver el jardín… y hago tantos esbozos como puedo”.

Estamos en la era de las comodidades, en la que comunicarse con alguien muy distante puede hacerse fácilmente. Pero Suzuta dice que a él le gusta ir a ver a la gente en persona, escuchar lo que dice, ver paisajes, sentir lo que flota en el aire de cada lugar. Es importante dedicarles a las cosas el tiempo que merecen.

“En el futuro, yo creo que lo importante va a ser pensar cómo usar nuestro tiempo”.

Su propio trabajo, en el que hay que ir estampando bloques miles de veces, transmite muy bien lo que significa dedicarles a las cosas su tiempo.

Aplicando un bloque sobre el tejido. Una labor que exige total concentración.

Reportaje y texto: Sugihara Yuka, redacción POWER NEWS.

Fotografías: Sakata Masaki

(Traducido al español del original en japonés.)