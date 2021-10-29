Metabolismo es el nombre del movimiento arquitectónico que esbozó una nueva imagen de la ciudad japonesa entre los años sesenta y setenta. La Nakagin Capsule Tower de Kurokawa Kishō, obra abanderada de aquella corriente, será demolida en 2022. Muchas construcciones singulares, originadas a partir de las ideas revolucionarias de jóvenes arquitectos de la época, se hallan hoy en peligro de extinción.

Una buena parte de Japón quedó devastado tras la Segunda Guerra Mundial. A mediados de los años cincuenta, después de un decenio reconstruyéndose desde sus cenizas, el país entró en una era de crecimiento económico acelerado cuya bonanza duró hasta la crisis del petróleo de 1973. En aquellos años surgió una nueva generación de arquitectos que se encargaron de desarrollar las ciudades y dieron forma a una multitud de proyectos que vaticinaban un futuro utópico.

Un grupo de arquitectos jóvenes liderados por Tange Kenzō (1913-2005) fundaron un movimiento que integraba los principios biológicos del metabolismo en los bloques de pisos y las grandes edificaciones. De entre ellos salieron figuras clave de la arquitectura nipona como Maki Fumihiko (1928) e Isozaki Arata (1931), que lograron sendos premios Pritzker —considerados los Nobel de la arquitectura— en 1993 y 2019.

En este artículo veremos unos cuantos proyectos originados de aquella corriente arquitectónica experimental. El más emblemático es la Nakagin Capsule Tower, en el barrio tokiota de Ginza. Ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a su proximidad a las zonas turísticas y a su mediática ubicación, pero ha acabado sucumbiendo a la presión por echarlo abajo debido a su deterioro.

Maqueta de la Nakagin Capsule Tower, uno de los contados edificios del metabolismo que siguen en pie en 2021, diseñado por Kurokawa Kishō y finalizado en 1972. La maqueta se halla en una de las cápsulas del edificio, propiedad de Sekine Takayuki. Fotografía tomada el 23 de julio de 2016. ©Jérémie Souteyrat

Casi todos los edificios que se erigieron en la época han sido derribados porque su desgaste conllevaba costes astronómicos de mantenimiento. Además, el encogimiento demográfico influye implacablemente en las construcciones públicas. Puse en marcha mi proyecto sobre la arquitectura del metabolismo en 2016 y algunos de los edificios que fotografié se destruyeron más tarde. Prácticamente todos los que quedan en pie están a punto de desmantelarse.

A pesar de su orientación al futuro, el movimiento del metabolismo, al igual que la tradición sintoísta que viene perpetuándose desde tiempos antiguos, se basa en el ciclo regenerativo de derruir y reconstruir.

Las fotografías que voy a mostrarles captan la “última imagen” de la arquitectura del metabolismo en el entorno donde está integrada y son una selección de las que hice para el proyecto de la colección L’architecture du futur au Japon : Utopie et Métabolisme (La arquitectura del futuro en Japón: utopía y metabolismo), que publiqué en noviembre de 2020 con la editorial francesa Le Lezard Noir.

¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es una filosofía arquitectónica que tiene su origen en el manifiesto METABOLISM/1960 – Toshi he no teian (Metabolismo/1960: propuesta para la ciudad), que presentó un grupo de jóvenes arquitectos (Kurokawa Kishō, Kikutake Kiyonori, Maki Fumihiko, Ōtaka Masato), diseñadores (Ekuan Kenji, Awazu Kiyoshi) y críticos de arte como Kawazoe Noboru en la Conferencia Mundial del Diseño que se celebró en Tokio en 1960. El texto defendía un tipo de ciudad y arquitectura que se fueran desarrollando de forma orgánica con el progreso social y demográfico, partiendo del modelo del metabolismo de las células en biología. El movimiento es mundialmente famoso como corriente arquitectónica surgida fuera de Occidente.

Nakagin Capsule Tower

Diseño: Kurokawa Kishō (1934-2007)

Ubicación: Ginza, Chūō-ku, Tokio

Finalización: 1972

Consta de 140 cápsulas de 10 metros cuadrados. En la época se publicitaba en los grandes almacenes con el lema “Escondrijos para hombres de negocios”. Sekine Takayuki es uno de los copropietarios. Adquirió su parte con su esposa por 4 millones de yenes en 2005 y sigue implicado en el proyecto de conservación y regeneración del edificio.

En 2007 se decidió derruir y reconstruir el edificio en una votación de la comunidad de propietarios, pero la empresa de inversiones encargada quebró posteriormente. Desde entonces, parte de los propietarios han ido comprando las cápsulas y trabajando por la conservación y la regeneración de la torre, pero en primavera de 2021 se acordó venderla a una empresa inmobiliaria que planea tirarla. Se prevé iniciar el desmantelamiento en marzo de 2022 o más tarde.

(Izquierda) La Nakagin Capsule Tower asoma por encima de la autopista elevada de Tokio. Fotografía tomada el 6 de octubre de 2016. (Derecha) Sekine Takayuki en una cápsula de la que es propietario. Fotografía tomada el 23 de julio de 2016. ©Jérémie Souteyrat

Centro Internacional de Conferencias de Kioto

Diseño: Ōtani Sachio (1924-2013)

Ubicación: Sakyō-ku, Kioto

Finalización: 1966

Es el primer centro de conferencias nacional construido en Japón. En él se firmó el Protocolo de Kioto en 1997. Tiene una superficie de 156.000 metros cuadrados. Linda con el parque Takaragaike. Se caracteriza por la combinación de dos estilos arquitectónicos: el tradicional japonés gasshō-zukuri y el contemporáneo. Al edificio principal, finalizado en 1966, se añadieron un pabellón de actos en 1985 y un pabellón anexo en 1998, todos diseñados por Ōtani Sachio y sus asociados.

Fotografías tomadas el 14 de junio de 2016. ©Jérémie Souteyrat

Centro Cultural de Yamanashi

Diseño: Tange Kenzō

Ubicación: Kōfu, prefectura de Yamanashi

Finalización: 1966

Las empresas del Sannichi YBS Group, como The Yamanashi Nichinichi Shimbun o Yamanashi Broadcasting System, usan el pabellón como instalaciones de la empresa. En el tejado se yergue la gigantesca antena que antaño emitía las señales analógicas. Su estructura se sostiene con columnas circulares y vigas, por lo que el espacio interior no requiere paredes fijas y puede distribuirse libremente. La superficie se ha ido ampliando y reformando, con lo que ha pasado de los 18.000 metros cuadrados originales a 21.900 en la actualidad, una evolución que atestigua el valor de los ideales del metabolismo.

Fotografía tomada el 7 de julio de 2016. ©Jérémie Souteyrat

Tōkōen

Diseño: Kikutake Kiyonori (1928-2011)

Ubicación: Yonago, prefectura de Tottori

Finalización: 1964

Las aguas termales de Kaike, conocidas como “el Atami de San’in”, dan al Mar del Japón. El Tōkōen es un nuevo hotel que construyeron los dueños del antiguo ryokan. Seis titánicas columnas maestras sostienen las plantas superiores, con las habitaciones de huéspedes, como en un santuario. Cada columna maestra se aguanta por columnas de refuerzo y vigas penetrantes (nuki), formando una estructura de hormigón armado que emula la tradicional de madera. El arquitecto que lo creó, Kikutake Kiyonori, fue uno de los miembros fundadores de la corriente del metabolismo.

Fotografías tomadas el 9 de septiembre de 2016. ©Jérémie Souteyrat

Oficinas del santuario de Izumo (Izumo Taisha Chō no Ya)

Diseño: Kikutake Kiyonori

Ubicación: Izumo, prefectura de Shimane (desaparecido)

Finalización: 1963

El Chō no Ya era el edificio administrativo del santuario de Izumo. Se construyó para sustituir las oficinas de madera que se habían quemado en 1953 y ostentaba una estructura espléndida, con dos enormes pilares adornados con motivos de inekake (tendederos de madera para arroz típicos de la zona de Izumo), unidos por vigas de 40 metros de longitud. Creado con técnicas de construcción modernas y con hormigón armado para prevenir incendios, se integraba armoniosamente en el tradicional ambiente sacro del recinto. Su desmantelamiento, en noviembre de 2016, fue muy lamentado.

Fotografías tomadas el 9 de septiembre de 2016. ©Jérémie Souteyrat

NOA Building

Diseño: Shirai Seiichi (1905-1983)

Ubicación: Azabudai, Minato-ku, Tokio

Finalización: 1963

Situado en el cruce de Iikura, cerca de la torre de Tokio, es un edificio de oficinas que se caracteriza por su exterior en forma de cilindro negro. Acoge oficinas de empresa y la Embajada de Fiyi. Su arquitecto, Shirai Seiichi, que estudió en la Universidad de Berlín antes de la guerra y se formó en filosofía y arquitectura gótica, reflejó el concepto filosófico de la luz y la sombra en su diseño. La foto muestra el techo del vestíbulo de entrada visto desde abajo.

Fotografía tomada el 13 de octubre de 2016. ©Jérémie Souteyrat

Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima

Diseño: Tange Kenzō y colaboradores

Ubicación: Naka-ku, Hiroshima, prefectura de Hiroshima

Finalización: 1954

Convertir las diez hectáreas del epicentro de la bomba atómica en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima fue una decisión que se aprobó en la Dieta en 1949. Unos 140 proyectos se presentaron al concurso de aquel año, que finalmente ganaron Tange Kenzō y tres asociados de la Universidad de Tokio (Asada Takashi, Ōtani Sachio y Kimura Norikuni). Tange concibió una plaza situada frente a la cúpula de la bomba atómica, cruzando ortogonalmente la avenida Heiwa-ōdōri, que atraviesa Hiroshima de este a oeste, en la que estuvieran alineados el pabellón conmemorativo y el cenotafio. Es uno de los primeros grandes proyectos que creó el que pasaría a ser conocido como el padre del metabolismo, adelantándose algunos años a la corriente que contribuyó a fundar.

Artículo relacionado: El Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, símbolo del desarme nuclear.

Fotografía tomada el 10 de septiembre de 2016. ©Jérémie Souteyrat

Embajada de Kuwait en Japón

Diseño: Tange Kenzō

Ubicación: Mita, Minato-ku, Tokio

Finalización: 1970

La Embajada de Kuwait en Japón, terminada 16 años después del Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, es la construcción que simboliza el reconocimiento internacional de Tange Kenzō, ya que tras finalizarla el arquitecto desarrolló numerosos proyectos en los países del golfo Pérsico. En 2017 se anunció un plan de reconstrucción que preveía tener el edificio nuevo acabado para abril de 2020, pero actualmente el antiguo sigue en pie y parece que el plan ha quedado en agua de borrajas.

Fotografía tomada el 7 de julio de 2017. ©Jérémie Souteyrat

Centro Cívico de Miyakonojō

Diseño: Kikutake Kiyonori

Ubicación: Miyakonojō, prefectura de Miyazaki (desaparecido)

Finalización: 1966

Sus instalaciones acogieron los acontecimientos culturales de Miyakonojō —segunda ciudad más grande de la prefectura— durante 40 años, pero los elevados gastos de mantenimiento derivados del deterioro del edificio llevaron a cerrarlo en 2007. Hubo quienes abogaron por conservar esta construcción, surgida del singular diseño de Kikutake Kiyonori y considerada el epítome de la arquitectura del metabolismo, pero las obras de desmantelamiento arrancaron en julio de 2019 y terminaron en marzo del año siguiente.

Fotografía tomada el 8 de mayo de 2017. ©Jérémie Souteyrat

Sky House

Diseño: Kikutake Kiyonori

Ubicación: Ōtsuka, Bunkyō-ku, Tokio

Finalización: 1958

La Sky House es la residencia que Kikutake Kiyonori diseñó para uso propio (es el edificio de la parte inferior central de la imagen, donde hay un vehículo). Cuatro pilastras de hormigón armado sostienen un espacio habitable cuadrado. Cuando se construyó, no había edificios altos en los alrededores. Los principios del metabolismo se aplican al espacio vital en este edificio, que permite ampliaciones para adaptarse a cambios en la estructura familiar y el entorno.

Fotografía tomada el 6 de julio de 2017. ©Jérémie Souteyrat

Capsule House K

Diseño: Kurokawa Kishō

Ubicación: Kitasaku, prefectura de Nagano

Finalización: 1973

Esta es una residencia vacacional que Kurokawa Kishō construyó para él y su familia cerca de Karuizawa. El eje central de hormigón armado nace en la entrada de la planta baja y sube las escaleras hasta el salón. Las cuatro cápsulas que lleva instaladas, que tienen la misma forma que las de la Nakagin Capsule Tower, forman dos dormitorios, una cocina y una sala de té. Está previsto alquilar la propiedad como alojamiento a partir de otoño de 2021.

Fotografía tomada el 4 de abril de 2017. ©Jérémie Souteyrat

Sede de Shizuoka Shimbun y Shizuoka Broadcasting System en Tokio

Diseño: Tange Kenzō

Ubicación: Ginza, Chūō-ku, Tokio

Finalización: 1967

Es un edificio de doce plantas y 57 metros de altura, situado en el cruce entre Sotobori-dōri y Ginza-dōri, cerca de la estación de JR Shimbashi. Nacido de los ideales del metabolismo, presenta una configuración muy peculiar, con una parte central cilíndrica de la que sobresalen oficinas en forma de caja. En la segunda fotografía aparece a la izquierda, en primera línea. La carretera que lo rodea es la autopista de Tokio. A mano derecha, en dirección a Shiodome, se alza la Nakagin Capsule Tower (se ve un poco el tejado rojizo). Ambos eran los edificios más altos de la zona cuando se construyeron.

Fotografías tomadas el 7 de julio de 2017. ©Jérémie Souteyrat

(Fotografías y texto: Jérémie Souteyrat. Fotografía del encabezado: La Nakagin Capsule Tower, cuyo desmantelamiento empezará en marzo de 2022 o más tarde. Tomada el 23 de julio de 2016 en Chūō-ku, Tokio).