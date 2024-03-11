В Японии быстро растёт количество сообщений о появлении постельных клопов
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Токио, 8 марта (Jiji Press). По данным производителей инсектицидов, с прошлого года в Японии быстро растёт количество сообщений о клопах.
Earth Corp., известная такими продуктами, как спреи Earth Jet, получила 975 таких жалоб в 2023 году по сравнению с 313 в 2022 году.
Этот всплеск, по-видимому, отражает обеспокоенность многих домохозяйств, которая усилилась после сообщений в средствах массовой информации о клопах, устойчивых к широко используемым пиретроидным инсектицидам.
Ожидается, что количество клопов будет увеличиваться весной и летом, поскольку они становятся активными при температуре около 25 градусов по Цельсию.
В ответ на растущее число сообщений о клопах компания Fumakilla Ltd. в ноябре 2023 года добавила на свой веб-сайт страницу со списком продуктов, эффективных против клопов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]