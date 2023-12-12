Окаменелость нового вида жуков обнаружена на школьном уроке в Японии

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Токио, 11 декабря (Jiji Press). Выяснилось, что ископаемое насекомое, обнаруженное старшеклассником во время школьных занятий в Японии, принадлежит к новому виду навозных жуков.

Во время занятий по наукам о Земле в сентябре прошлого года Ятагай Кота, в то время ученик старших классов школы Кэйо в Йокогаме, обнаружил в выданном ему камне почти идеально сохранившуюся окаменелость.

Занятия проводились по методу обучения, согласно которому учащиеся сами разбивают камни в надежде найти окаменелости. Камни были извлечены на территории музея естественной истории на востоке Японии из пластов, образовавшихся около 300 000 лет назад.

Айба Хироаки, учитель естественных наук, в настоящее время работающий в дочерней начальной школе Кэйо Ётися, придумал этот метод в 1995 году, когда он принёс в свой класс камни, продаваемые в качестве сувениров в Музее окаменелостей Конохи в Насусиобара, префектура Тотиги.

При сотрудничестве музея этот метод в настоящее время применяется в более чем 1000 школах и музеях, включая старшую школу Кэйо.

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