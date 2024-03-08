Японские исследователи выявили механизм увеличения веса в среднем возрасте

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Нагоя, 7 марта (Jiji Press). Японская исследовательская группа обнаружила механизм, который, вероятно, может объяснить, почему люди легко набирают вес в среднем возрасте.

Профессор Нагойского университета Накамура Кадзухиро и его команда в экспериментах на крысах обнаружили, что первичные реснички нейронов в области мозга, известной как гипоталамус, которая контролирует обмен веществ и потребление пищи, с возрастом становятся короче.

Считается, что аналогичный механизм существует и у людей. Есть надежда, что это открытие приведет к фундаментальному лечению ожирения.

Результаты исследования были опубликованы в американском журнале Cell Metabolism.

Хотя причиной увеличения веса в среднем возрасте считается снижение общего метаболизма из-за старения, подробный механизм неизвестен.

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