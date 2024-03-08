Япония и Индия договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики и безопасности
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Токио, 7 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её индийский коллега Субрахманьям Джайшанкар подтвердили, что их страны будут укреплять сотрудничество в области безопасности и экономики, включая оборонное оборудование и содействие инвестициям.
В ходе переговоров в Токио они также согласились с важностью свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
На совместной пресс-конференции Камикава заявиал, что Япония придаёт важное значение своим отношениям с Индией, ведущей державой в странах с формирующейся и развивающейся экономикой Глобального Юга.
Джайшанкар заявил, что Индия и Япония готовы играть ответственную роль в Индо-Тихоокеанском регионе.
Два министра договорились расширять цепочки поставок и развивать оборонное сотрудничество в космическом и кибер-пространстве. Они также обменялись мнениями о ситуации в Украине, которая подвергается нападению со стороны России, и Китая, который наращивает своё морское присутствие.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]