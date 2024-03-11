Япония, США и Южная Корея подтверждают приверженность принципам программы «Женщины, мир и безопасность»

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Нью-Йорк, 8 марта (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея подтвердили свою «коллективную приверженность» продвижению повестки дня «Женщины, мир и безопасность» (WPS) в совместном заявлении, опубликованном в Международный женский день постоянными представительствами при ООН этих стран.

«Женщины играют решающую роль в достижении инклюзивного и устойчивого мира и безопасности», – говорится в заявлении.

Повестка дня WPS призывает к построению мира и разрешению конфликтов посредством участия женщин и с точки зрения гендерного равенства.

«Во время конфликта женщины слишком часто могут стать мишенью воюющих сторон и репрессивных режимов», – говорится в заявлении.

Там также сказано, что как члены Совета Безопасности ООН, «мы осуждаем все формы сексуального насилия, в том числе как инструмента войны, и удваиваем нашу приверженность поднятию этого вопроса в Совете в поддержку роли женщин в постконфликтном восстановлении и восстановлении после стихийных бедствий».

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