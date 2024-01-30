МИД Японии создало рабочую группу по вопросам женщин, мира и безопасности

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Токио, 29 января (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии создало рабочую группу «Женщины, мир и безопасность», которая призывает к включению участия женщин и гендерного равенства в процессы предотвращения конфликтов и миростроительства.

Эта повестка дня является одним из ключевых направлений политики министра иностранных дел Камикавы Ёко.

На первом заседании целевой группы Камикава заявила: «Усилия группы не только способствуют расширению прав и возможностей женщин, но также поддерживают безопасность человека и способствуют миру и безопасности международного сообщества».

Новая целевая группа, подчинённая непосредственно министру, объединяет должностных лиц со всего министерства для содействия обмену соответствующей информацией. Она также планирует провести слушания с участием внешних экспертов.

Программа «Женщины, мир и безопасность», впервые представленная резолюцией Совета Безопасности ООН в 2000 году, направлена ​​на достижение устойчивого мира посредством того, чтобы женщины играли руководящую роль в усилиях по предотвращению конфликтов.

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