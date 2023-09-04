Япония расширяет санкции против Северной Кореи после ракетных испытаний: в список замораживания активов включены три организации и четыре лица

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Токио, 1 сентября (Jiji Press) - Правительство Японии приняло решение расширить санкции против Северной Кореи, добавив в список объектов замораживания активов три организации и четыре физических лица, имеющих связи с ядерными и ракетными программами страны-затворницы.

По информации Министерства иностранных дел Японии, среди новых субъектов санкций включена группа Andariel, базирующаяся в Северной Корее и занимающаяся киберактивностью, а также граждане Северной Кореи и Китая.

Это решение было принято в ответ на попытку Северной Кореи запустить военный разведывательный спутник 24 августа и испытания двух баллистических ракет малой дальности в среду.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции в пятницу, что последние действия Северной Кореи «неприемлемы, поскольку они угрожают миру и безопасности международного сообщества».

Высший представитель японского правительства также выразил критику в адрес Северной Кореи за отсутствие конкретных шагов по решению проблемы похищенных японцев в стране.

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