Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности

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Токио/Сеул, 30 августа (Jiji Press). Северная Корея вечером 30 августа выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщили военные Южной Кореи.

Ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне примерно с 23:40 до 23:50, сообщили военные Южной Кореи.

Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Предполагается, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Предполагается также, что две ракеты пролетели около 350 километров и 400 километров соответственно на максимальной высоте около 50 километров, сообщило японское министерство.

Северная Корея запустила ракеты в знак протеста против продолжающихся совместных военных учений США и Южной Кореи.

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