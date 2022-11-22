В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик

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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Морские силы самообороны Японии сообщили, что они успешно провели свои первые испытательные пуски новой ракеты-перехватчика Standard Missile-3 Block 2A с одного из своих эсминцев Aegis.

Запуск был частью испытаний по проверке характеристик оснащённых Aegis усовершенствованных эсминцев Maya и Haguro, которые проводились в течение шести дней до 21 ноября у берегов Гавайев.

В ходе испытаний SM-3 Block 2A, разработанного совместно Японией и США, Maya стала первым кораблём Морских сил самообороны, выпустившим новую ракету-перехватчик, успешно уничтожив цель.

Ракета, запущенная с Maya, попала за пределы атмосферы в макет баллистической ракеты средней дальности, запущенной американскими военными.

Кроме того, Haguro успешно уничтожил имитацию баллистической ракеты малой дальности с помощью своей обычной системы противоракетной обороны SM-3 Block 1B.

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