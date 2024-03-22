60% крупных фирм повысят стартовую зарплату: опрос Jiji

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Токио, 21 марта (Jiji Press). Около 60 процентов из 100 крупных японских компаний планируют повысить стартовую зарплату новым выпускникам, которые начнут работать в компаниях этой весной, показало исследование Jiji Press, проведенное 21 марта.

Этот результат отражает усилия многих компаний по привлечению талантов путём улучшения условий труда в условиях усиления конкуренции за работников.

Исследование показало, что 56 компаний решили повысить стартовую зарплату новым выпускникам.

Две компании планируют провести такое повышение весной 2025 года, а 15 не планируют повышать стартовую зарплату. Двадцать семь других не ответили или дали другие ответы.

Число компаний, которые повысят стартовую зарплату, может ещё увеличиться, поскольку некоторые респонденты заявили, что у них нет такого плана, или не дали ответа, поскольку на момент опроса они рассматривали такую ​​возможность.

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