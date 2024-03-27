Сестра Ким Чен Ына отказывается от переговоров с Японией из-за недовольства проблемой японских граждан - Северная Корея

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Сеул/Токио, 26 марта (Jiji Press) - Молодшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея будет отвергать любой контакт и переговоры с Японией.

«Саммит Япония-Северная Корея для Пхеньяна не представляет интереса», - сказала Ким Ё Чон, заместитель директора отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи, в заявлении, опубликованном официальным агентством Корейской центральной информационной агентства.

В отдельном заявлении, опубликованном в понедельник, она сообщила, что японский премьер-министр Киcида Фумио выразил намерение лично встретиться с Ким Чен Ыном как можно скорее.

Кисида заявил журналистам в своем кабинете в Токио во вторник, что воздержится от реагирования на индивидуальные комментарии. «Мы продолжим усилия по разрешению текущих проблем в рамках нашей текущей политики», - сказал он.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Ким Ё Чон настаивала на уступках со стороны Японии по вопросу похищений японских граждан Пхеньяном.







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