Сестра Ким Чен Ына отказывается от переговоров с Японией из-за недовольства проблемой японских граждан - Северная Корея
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Сеул/Токио, 26 марта (Jiji Press) - Молодшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея будет отвергать любой контакт и переговоры с Японией.
«Саммит Япония-Северная Корея для Пхеньяна не представляет интереса», - сказала Ким Ё Чон, заместитель директора отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи, в заявлении, опубликованном официальным агентством Корейской центральной информационной агентства.
В отдельном заявлении, опубликованном в понедельник, она сообщила, что японский премьер-министр Киcида Фумио выразил намерение лично встретиться с Ким Чен Ыном как можно скорее.
Кисида заявил журналистам в своем кабинете в Токио во вторник, что воздержится от реагирования на индивидуальные комментарии. «Мы продолжим усилия по разрешению текущих проблем в рамках нашей текущей политики», - сказал он.
В заявлении, опубликованном в понедельник, Ким Ё Чон настаивала на уступках со стороны Японии по вопросу похищений японских граждан Пхеньяном.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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