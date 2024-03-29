Меры смягчения монетарной политики Банка Японии «выполнили свою роль»: итоги заседания

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Токио, 28 марта (Jiji Press). Представитель Банка Японии заявил на последнем заседании по денежно-кредитной политике, что масштабные меры по смягчению монетарной политики центрального банка «вероятно, выполнили свою роль», как показало резюме мнений на заседании 18-19 марта.

Согласно резюме, многие члены Совета по политике Банка Японии согласились с тем, что достижение целевого показателя стабильности цен Банка Японии на уровне 2 процентов на устойчивой и стабильной основе находится в пределах досягаемости, учитывая значительное повышение заработной платы, предлагаемое в основном крупными компаниями в ходе «весенних битв» (сюнто) этого года, то есть переговоров между профсоюзами и руководством.

На совещании по политике Банк Японии решил прекратить политику отрицательных процентных ставок и контроля над кривой доходности, а также новые покупки биржевых фондов.

Один политик заявил, что переход от количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики, введенного в 2013 году, к «нормальной фазе смягчения денежно-кредитной политики» будет «вполне возможным, не вызывая краткосрочных шоков».

«Ожидания относительно перспектив экономики Японии возросли, – сказал другой политик. – Экономика, возможно, достигает исторического переломного момента».

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