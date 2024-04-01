Северная Корея снова выразила намерение отказаться от контактов с Японией

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Сеул, 29 марта (Jiji Press). Официальные лица Северной Кореи подтвердили, что страна будет отвергать любые контакты с Японией.

Любая попытка Японии связаться с Северной Кореей неприемлема, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи в заявлении, опубликованном государственным Центральным информационным агентством Кореи.

Чхве выразил разочарование в связи с попытками премьер-министра Японии Кисиды Фумио решить вопрос о похищениях Северной Кореей японских граждан, вопрос, который, по утверждению Пхеньяна, уже решён.

Посол Северной Кореи в Китае Ли Рён Нам сообщила, что 28 марта представитель посольства Японии в Пекине обратился к северокорейской стороне по электронной почте с предложением установить контакт.

Северная Корея не согласится ни на какой уровень переговоров с Японией, сказала Ли.

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