В Японии за посредничество в проституции за рубежом арестованы четверо мужчин

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Полиция Токио арестовала четырёх мужчин по подозрению в посредничестве в проституции за рубежом через веб-сайт, сообщили люди, знакомые с ходом расследования.

По данным столичного управления полиции, четверо мужчин были арестованы по подозрению в нарушении закона о безопасности труда. Это первый арест в Японии по делу, связанному с предоставлением информации о вредной работе при приёме на работу.

В управлении заявили, что четверо мужчин, в том числе Имамура Рёсукэ, 37-летний оператор сайта, подозреваются в том, что представили двух японских женщин в возрасте от 20 до 30 лет борделям в Нью-Йорке и Вашингтоне. Женщины подали заявки на вакансии в сфере проституции на сайте.

Веб-сайт был запущен примерно в июне 2021 года. За три года мужчины отправили от 200 до 300 японских женщин в публичные дома в США, Канаде и Австралии, получив доход примерно в 200 миллионов йен, по данным управления.

В управлении заявили, что причастность четырёх мужчин к этому делу стала известна после того, как следственные органы США в апреле прошлого года предоставили токийской полиции информацию о японских женщинах, подозреваемых в поездках с целью проституции, и о веб-сайте.

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