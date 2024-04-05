Самый старый японец умер в возрасте 112 лет

Новости

Тиба, 4 апреля (Jiji Press). Самый старый мужчина в Японии, 112-летний Сонобэ Гисабуро, живший в городе Татэяма в восточной префектуре Тиба, скончался, сообщили официальные лица города и министерства здравоохранения.

Дата и причина его смерти не разглашаются.

Сонобэ, родившийся в ноябре 1911 года, стал старейшим мужчиной в стране в ноябре 2022 года, когда скончался 111-летний мужчина в префектуре Хиросима на западе Японии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме