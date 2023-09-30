Стареющая Япония: среди населения каждая четвёртая женщина и каждый пятый мужчина старше 70 лет

Стареющая Япония: среди населения каждая четвёртая женщина и каждый пятый мужчина старше 70 летОбщество
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По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, численность людей в возрасте 65 лет и старше на 15 сентября 2023 года составляет 36,23 миллиона человек, что на 10 000 меньше, чем в предыдущем году. Это первое снижение с 1950 года, когда начали собирать сравнимые данные. Однако их доля в общей численности населения увеличилась на 0,1 процентного пункта до 29,1%, самого высокого уровня за всю историю.
Если рассмотреть структуру пожилого населения, то в нём насчитывается 20,51 миллиона женщин (32,1% женского населения страны) и 15,72 миллиона мужчин (26% мужского населения), то есть пожилых женщин на 4,79 миллиона больше, чем пожилых мужчин.
Число людей в возрасте 70 лет и старше увеличилось на 200 тысяч по сравнению с предыдущим годом до 28,89 миллиона, составив 23,2% от общей численности населения, что на 0,2 пункта больше, чем в предыдущем году. Почти четверть женщин и одна пятая мужчин находятся в возрасте старше 70 лет.
Число людей в возрасте 75 лет и старше увеличилось на 720 тысяч до 20,05 миллиона, впервые превысив 20 миллионов. Общая численность населения увеличилась на 0,6 пункта по сравнению с предыдущим годом до 16,1%. Поскольку поколение бэби-бумеров (родившихся между 1947 и 1949 годами), составляющее наибольшую часть населения, достигает возраста 75 лет с 2022 года, рост населения в возрасте 75 лет и старше будет ускоряться.
Сравнивая темпы старения (процент населения в возрасте 65 лет и старше) в каждой стране по данным ООН, в Японии они на 4,6 процентных пункта выше, чем в Италии (24,5%), которая занимает второе место. Таким образом, Японию занимает первое место с большим отрывом.
Страны с самой высокой долей пожилого населения в мире
|Страна/регион
|Население в возрасте 65 лет и старше / общая численность населения (млн человек)
|Доля (%)
|Япония
|36,23 / 124,42
|29,1
|Италия
|14,4 / 58,87
|24,5
|Финляндия
|1,31 / 5,55
|23,6
|Мартиника
|0,09/0,37
|23,5
|Пуэрто-Рико
|0,76/3,26
|23,4
|Португалия
|2,39 / 10,25
|23,3
|Греция
|2,39 / 10,34
|23.1
|Хорватия
|0,91/4,01
|22,7
|Германия
|18,95/83,29
|22,7
|Болгария
|1,49/6,69
|22,3
Источник: «Тематическая статистика» Министерства внутренних дел и коммуникаций; для Японии оценка численности населения дана по состоянию на 15 сентября 2023 г.; для других стран приведены по прогнозируемым данным World Population Prospects : The 2023 Revision на 1 июля 2023 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
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