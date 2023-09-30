Стареющая Япония: среди населения каждая четвёртая женщина и каждый пятый мужчина старше 70 лет

За последний год в Японии население трудоспособного возраста (15-64 года) сократилось на 230 тысяч человек, а число людей старше 70 лет увеличилось на 200 тысяч человек. Доля людей в возрасте 70 лет и старше в общей численности населения составляет 23,1%, то есть почти четверть. Похоже, не за горами будущее, в котором людям придётся работать и после 70 лет.

По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, численность людей в возрасте 65 лет и старше на 15 сентября 2023 года составляет 36,23 миллиона человек, что на 10 000 меньше, чем в предыдущем году. Это первое снижение с 1950 года, когда начали собирать сравнимые данные. Однако их доля в общей численности населения увеличилась на 0,1 процентного пункта до 29,1%, самого высокого уровня за всю историю.

Если рассмотреть структуру пожилого населения, то в нём насчитывается 20,51 миллиона женщин (32,1% женского населения страны) и 15,72 миллиона мужчин (26% мужского населения), то есть пожилых женщин на 4,79 миллиона больше, чем пожилых мужчин.

Число людей в возрасте 70 лет и старше увеличилось на 200 тысяч по сравнению с предыдущим годом до 28,89 миллиона, составив 23,2% от общей численности населения, что на 0,2 пункта больше, чем в предыдущем году. Почти четверть женщин и одна пятая мужчин находятся в возрасте старше 70 лет.

Число людей в возрасте 75 лет и старше увеличилось на 720 тысяч до 20,05 миллиона, впервые превысив 20 миллионов. Общая численность населения увеличилась на 0,6 пункта по сравнению с предыдущим годом до 16,1%. Поскольку поколение бэби-бумеров (родившихся между 1947 и 1949 годами), составляющее наибольшую часть населения, достигает возраста 75 лет с 2022 года, рост населения в возрасте 75 лет и старше будет ускоряться.

Сравнивая темпы старения (процент населения в возрасте 65 лет и старше) в каждой стране по данным ООН, в Японии они на 4,6 процентных пункта выше, чем в Италии (24,5%), которая занимает второе место. Таким образом, Японию занимает первое место с большим отрывом.

Страны с самой высокой долей пожилого населения в мире

Страна/регион Население в возрасте 65 лет и старше / общая численность населения (млн человек) Доля (%) Япония 36,23 / 124,42 29,1 Италия 14,4 / 58,87 24,5 Финляндия 1,31 / 5,55 23,6 Мартиника 0,09/0,37 23,5 Пуэрто-Рико 0,76/3,26 23,4 Португалия 2,39 / 10,25 23,3 Греция 2,39 / 10,34 23.1 Хорватия 0,91/4,01 22,7 Германия 18,95/83,29 22,7 Болгария 1,49/6,69 22,3

Источник: «Тематическая статистика» Министерства внутренних дел и коммуникаций; для Японии оценка численности населения дана по состоянию на 15 сентября 2023 г.; для других стран приведены по прогнозируемым данным World Population Prospects : The 2023 Revision на 1 июля 2023 г.

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