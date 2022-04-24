Убыль населения в Японии: сокращение на 644 000 человек

Убыль населения в Японии: сокращение на 644 000 человекОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Согласно оценке количества населения, опубликованной Министерством внутренних дел и коммуникаций, общая численность на 1 октября 2021 года составляла 125,5 миллиона человек, что на 644 000 человек (0,51%) меньше, чем в предыдущем году. Убыль населения ускоряется, и это самое большое сокращение с 1950 года, когда начали вести такую статистику.
Общая численность населения сокращается одиннадцатый год подряд. Число естественной убыли, то есть превышения числа смертей по сравнению с числом рождений, увеличилось более чем на 100 000 по сравнению с предыдущим годом до 609 000. Разница между количеством людей, въехавших в страну, и выехавших, впервые за девять лет привела к убыли населения, за счёт чего оно уменьшилось на 35 000 человек.
По префектурам население увеличилось только на Окинаве, в остальных 46 префектурах оно уменьшилось. В пяти префектурах, где в предыдущем году наблюдался рост, население уменьшилось, это Сайтама, Тиба, Токио, Канагава и Фукуока. Население Токио сократилось на 38 000 человек до 14,01 миллиона человек, что стало первым отрицательным показателем за 26 лет с 1995 года.
По возрастным группам трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет составило 74 504 000 человек, уменьшившись на 584 000 по ставнению с предыдущим годом. На его долю приходится 59,4% от общего числа, что является самым низким показателем с 1950 года. С другой стороны, население в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 188 000 человек по сравнению с предыдущим годом до 36 214 000 человек. Их доля составила 28,9%, что является самым высоким показателем за всю историю. Из них количество людей в возрасте 75 лет и старше увеличилось на 72 000 по сравнению с предыдущим годом до 18 674 000 человек. Более половины населения в возрасте 65 лет и старше составляют люди в возрасте 75 лет и старше.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644 000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
- В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии