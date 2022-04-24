Убыль населения в Японии: сокращение на 644 000 человек

В Японии ускоряется убыль населения. Общая численность населения с 1950 года сократилась на рекордное количество. Среди возрастных групп особенно ощутимо стало сокращение населения трудоспособного возраста, при том, что количество людей в возрасте 65 лет и старше продолжает увеличиваться. Всё более насущным становится вопрос сохранения жизнеспособности общества.

Согласно оценке количества населения, опубликованной Министерством внутренних дел и коммуникаций, общая численность на 1 октября 2021 года составляла 125,5 миллиона человек, что на 644 000 человек (0,51%) меньше, чем в предыдущем году. Убыль населения ускоряется, и это самое большое сокращение с 1950 года, когда начали вести такую статистику.

Общая численность населения сокращается одиннадцатый год подряд. Число естественной убыли, то есть превышения числа смертей по сравнению с числом рождений, увеличилось более чем на 100 000 по сравнению с предыдущим годом до 609 000. Разница между количеством людей, въехавших в страну, и выехавших, впервые за девять лет привела к убыли населения, за счёт чего оно уменьшилось на 35 000 человек.

По префектурам население увеличилось только на Окинаве, в остальных 46 префектурах оно уменьшилось. В пяти префектурах, где в предыдущем году наблюдался рост, население уменьшилось, это Сайтама, Тиба, Токио, Канагава и Фукуока. Население Токио сократилось на 38 000 человек до 14,01 миллиона человек, что стало первым отрицательным показателем за 26 лет с 1995 года.

По возрастным группам трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет составило 74 504 000 человек, уменьшившись на 584 000 по ставнению с предыдущим годом. На его долю приходится 59,4% от общего числа, что является самым низким показателем с 1950 года. С другой стороны, население в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 188 000 человек по сравнению с предыдущим годом до 36 214 000 человек. Их доля составила 28,9%, что является самым высоким показателем за всю историю. Из них количество людей в возрасте 75 лет и старше увеличилось на 72 000 по сравнению с предыдущим годом до 18 674 000 человек. Более половины населения в возрасте 65 лет и старше составляют люди в возрасте 75 лет и старше.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме