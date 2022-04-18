В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644 000 человек
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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Население Японии, включая иностранцев, по состоянию на 1 октября прошлого года составляло 125 502 000 человек, что на 644 000 человек, или 0,51%, меньше, чем годом ранее, это самое резкое падение по сопоставимым данным, доступным с 1950 года. Об этом в 15 апреля сообщило МВД.
Общая численность населения страны сокращается 11-й год подряд, при этом население Токио сократилось впервые с 1995 года на 38 000 человек до 14,01 миллиона человек.
Предполагают, что кризис нового коронавируса и последующее распространение удалённой работы снизили у людей желание переезжать в Токио и побудили жителей столицы переехать в более удобные для жизни районы, в том числе в соседние префектуры, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
По данным министерства, общая численность населения сократилась, поскольку смертность превысила рождаемость на 609 000 человек, а количество людей, уехавших из страны, превысило количество въехавших на 35 000 человек.
В Японии естественная убыль населения ускорилась более чем на 100 000 человек, и был зарегистрирован первый отток населения за девять лет в условиях ограничений на въезд для иностранцев для предотвращения распространения вируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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