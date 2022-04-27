Чистый приток населения Токио удвоился по сравнению с 2020 годом

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Токио, 26 апреля (Jiji Press). Чистый приток населения Токио в 2021 финансовом году, который закончился в марте, удвоился до 15 244 человек с 7537 человек в предыдущем году, о чём свидетельствуют данные министерства внутренних дел, опубликованные 26 апреля.

При этом уровень 2021 финансового года примерно на 80% ниже, чем чистый приток в 83 455 человек в 2019 финансовом году, до пандемии COVID-19.

Только в марте число людей, переехавших в японскую столицу, превысило число выехавших на 33 171 человека, многие из них приехали для учёбы или на работу в Токио.

Кроме того, тенденция к переезду в другие части страны, вызванная кризисом коронавируса, возможно, несколько отступила.

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