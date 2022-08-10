Число японцев, проживающих в Токио, впервые в истории сократилось
НовостиОбщество Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 августа (Jiji Press). Число японцев, проживающих в столичном районе Токио, к 1 января 2022 года сократилось впервые с начала сбора такой статистики в 1975 году, что отражает снижение числа рождений, говорится в правительственном опросе.
Согласно опросу Министерства внутренних дел, основанному на реестре жителей страны, численность японцев в Токио и трёх соседних префектурах, Сайтама, Тиба и Канагава, сократилась на 34 498 человек, или 0,1%, по сравнению с прошлым годом, до 35 610 115 человек.
Число японцев, проживающих в Японии, сократилось на 619 140 человек, или 0,5%, до 123 223 561 человек, оно снижается уже тринадцатый год подряд. В этом году падение стало самым большим за всю историю наблюдений.
Число иностранцев, проживающих в Японии, сократилось на 107 202 человека, или 3,81 процента, до 2 704 341 человек, оно снижается второй год подряд. Считается, что это падение отражает уменьшение числа людей, переезжающих в Японию из-за границы из-за затянувшейся пандемии COVID-19.
Число японских детей, родившихся в стране в 2021 году, составило 812 036 человек, что является рекордно низким показателем шестой год подряд.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японское правительство планирует восстановить количество иностранных студентов до уровня, существовавшего до пандемии
- Чистый приток населения Токио удвоился по сравнению с 2020 годом
- Убыль населения в Японии: сокращение на 644 000 человек
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644 000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
- В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии