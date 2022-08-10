Число японцев, проживающих в Токио, впервые в истории сократилось

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Токио, 9 августа (Jiji Press). Число японцев, проживающих в столичном районе Токио, к 1 января 2022 года сократилось впервые с начала сбора такой статистики в 1975 году, что отражает снижение числа рождений, говорится в правительственном опросе.

Согласно опросу Министерства внутренних дел, основанному на реестре жителей страны, численность японцев в Токио и трёх соседних префектурах, Сайтама, Тиба и Канагава, сократилась на 34 498 человек, или 0,1%, по сравнению с прошлым годом, до 35 610 115 человек.

Число японцев, проживающих в Японии, сократилось на 619 140 человек, или 0,5%, до 123 223 561 человек, оно снижается уже тринадцатый год подряд. В этом году падение стало самым большим за всю историю наблюдений.

Число иностранцев, проживающих в Японии, сократилось на 107 202 человека, или 3,81 процента, до 2 704 341 человек, оно снижается второй год подряд. Считается, что это падение отражает уменьшение числа людей, переезжающих в Японию из-за границы из-за затянувшейся пандемии COVID-19.

Число японских детей, родившихся в стране в 2021 году, составило 812 036 человек, что является рекордно низким показателем шестой год подряд.

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