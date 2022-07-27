Японское правительство планирует восстановить количество иностранных студентов до уровня, существовавшего до пандемии

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Токио, 26 июля (Jiji Press). Министерство образования Японии заявило, что оно стремится увеличить количество иностранных студентов в стране и японских студентов, обучающихся за границей, до уровня, существовавшего до пандемии, или более 300 000 и 100 000 соответственно, к 2027 году.

По данным министерства, количество иностранных студентов в Японии сократилось более чем на 20% с 312 000 в 2019 финансовом году до 242 000 в 2021 финансовом году.

Доля иностранных студентов, нашедших работу в Японии, также снизилась с 47,6% в 2019 финансовом году до 39,9% в 2020 финансовом году.

Тем временем количество японских студентов за границей упало на 98,6% с примерно 115 000 в 2018 финансовом году до примерно 1500 в 2020 финансовом году.

Министерство заявило, что для Японии важно принимать иностранных студентов и поощрять их оставаться в стране, чтобы оживить стареющее общество, которое сталкивается с быстрым снижением рождаемости.

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