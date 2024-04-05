В Токио сакура в полном цвету

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Образец сакуры, наблюдаемый в Токио Японским метеорологическим агентством, полностью расцвёл, сообщило агентство.

Полное цветение вишневого дерева сорта сомэй-ёсино в святилище Ясукуни наступило на четыре дня позже обычного года и на 13 дней позже, чем в прошлом году. О начале его цветения сообщалось 29 марта.

Последний раз дерево достигало полного цветения не в марте, а в апреле, в 2017 году.

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