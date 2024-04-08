ИНТЕРВЬЮ: Эксперт заявляет о необходимости усиления военного командования США в Японии

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Вашингтон, 6 апреля (Jiji Press). Американский эксперт подчеркнул острую необходимость усиления функций военного командования США в Японии с целью улучшения координации с японскими Силами самообороны.

Операция американских военных по оказанию помощи «Томодати», проведенная совместно с Силами самообороны после мощного землетрясения и цунами 2011 года, которые в основном обрушились на северо-восток Японии, «стала наиболее значительным двусторонним усилием по проведению совместных операций», – заявил в недавнем интервью Джеймс Шофф, старший директор Фонда мира Сасакава США в Вашингтоне.

Хотя операция в целом прошла успешно, «были проблемы и трудности» в различных областях, в том числе в сфере принятия решений и в плане обмена информацией между американскими военными и Силами самообороны», говорится в интервью Шоффа, изучающего модернизацию Японии, состоявшемся перед японско-американским саммитом в Вашингтоне 10 апреля.

После этого обе стороны провели учения более тесно, и «мы в самом конце процесса начали двигаться к большей интеграции...» между подразделениями, сказал Шофф.

Тем не менее, по словам Шоффа, оперативное планирование и принятие решений для американских сил в Японии осуществляются «от службы к службе» Индо-Тихоокеанским командованием США со штаб-квартирой на Гавайях.

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