Япония подарит США 250 деревьев сакуры
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Вашингтон, 10 апреля (Jiji Press). Япония подарит Соединённым Штатам 250 деревьев сакуры, сообщил премьер-министр Кисида Фумио на церемонии встречи в Белом доме.
Около 3700 цветущих вишневых деревьев в Приливном бассейне, подаренных городом Токио в 1912 году, являются символом дружбы между Японией и Соединёнными Штатами.
Высокопоставленный американский чиновник заявил, что «два самых важных подарка, которые другие страны преподнесли Соединенным Штатам за время нашего существования: один – это Статуя Свободы, а второй – это, пожалуй, подаренные 110 лет назад Японией вишнёвые деревья вокруг Приливного бассейна».
В прошлом месяце Служба национальных парков США заявила, что 158 вишневых деревьев будут вырублены, чтобы восстановить дамбу вокруг Приливного бассейна.
Кисида сказал: «Когда я услышал, что некоторые деревья будут заменены... я решил послать 250 новых вишнёвых деревьев в ознаменование предстоящего 250-летия основания Соединённых Штатов».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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