Японский посёлок продаёт большие блоки соли через приложение для мелкой торговли

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Хигасиура, префектура Айти, 15 апреля (Jiji Press). Город Хигасиура в префектуре Айти хочет продать ненужные предметы, хранящиеся в муниципальном правительстве, в том числе два больших куска соли, через приложение Mercari для индивидуальной торговли.

Блок весом 2,5 тонны из Германии и блок весом 3 тонны из США экспонировались в местном музее. Они будут выставлены на продажу с 10 утра 18 апреля по цене 300 000 йен каждая.

«Мы надеемся, что люди, которые в них нуждаются, будут эффективно ими пользоваться», – сказал представитель Хигасиуры. По данным городских властей, неизвестно, съедобна ли соль в этих двух блоках.

Соляные блоки максимальной шириной около 1,2 метра и высотой 1,4 метра будут продаваться вместе с демонстрационными стендами весом около 300 килограммов за штуку.

Город установил цены продажи с учетом цен на другие блоки соли, которые продают в этом приложении.

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