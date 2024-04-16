Япония введёт огромные штрафы для технологических гигантов в рамках борьбы с монополиями

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Правительство Японии планирует ввести штрафы в размере 20 процентов соответствующего внутреннего дохода в рамках предусмотренного законопроекта о предотвращении монополии технологических гигантов на приложения для смартфонов и другие продукты, сообщили люди, знакомые с ситуацией.

Вводя более суровые штрафы, чем 6-процентные штрафы, налагаемые на компании, блокирующие новых участников, правительство надеется сделать регулирование более эффективным в отношении технологических гигантов с огромными доходами и прибылями, таких как Google и Apple Inc.

Предусмотренный законопроект потребует от технологических гигантов открыть свои магазины приложений и платёжные системы, одновременно запретив им преференциальный показ собственных услуг. Если компании продолжат игнорировать такие правила, штрафы будут увеличены до 30 процентов внутреннего дохода в тех областях, где были обнаружены нарушения.

Правительство намерено добиться принятия законопроекта в ходе текущей парламентской сессии, которая завершится в июне.

Технологические гиганты в настоящее время имеют полный контроль над операционными системами смартфонов и магазинами приложений. Правительство стремится ужесточить их регулирование, чтобы стимулировать конкуренцию и стимулировать новых участников снижать плату за услуги.

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